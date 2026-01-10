Οι συγγενείς των Νεκρών, φραγμός στην «φόρα» της Καρυστιανού

Η αποκάλυψη του «τελικού στόχου» της κυρίας Καρυστιανού φαίνεται ότι αφυπνίζει και κινητοποιεί τους συγγενείς των Νεκρών του δυστυχήματος των Τεμπών. Και θα ήταν ευχής έργο αν – έστω και τώρα – αφύπνιζε και την κοινή γνώμη, ώστε να πει «Αρκετά»





Η πρώτη «πολιτική» συνέντευξη που έδωσε προ ημερών, υπήρξε αποκαλυπτική – επιβεβαιωτική μάλλον – των προθέσεών της και του «τελικού στόχου» της. Ο οποίος, όπως η ίδια είπε, συνίσταται όχι μόνο στο να «μπει» στην πολιτική ιδρύοντας κόμμα, αλλά και δι’ αυτού να σώσει και να αναγεννήσει την Ελλάδα και τους θεσμούς του πολιτεύματός μας που, κατ’ αυτήν, έχουν καταρρεύσει.







Όλα αυτά «κάτι» θυμίζουν. Όλες αυτές τις κατηγορίες κατά του πολιτικού κόσμου, των κομμάτων, του Κράτους, των θεσμών και της Δημοκρατίας, τα έλεγε η χούντα (Παπαδόπουλος – Παττακός κ.λπ.). Με την διαφορά ότι τότε τα έλεγαν ΜΕΤΑ την επιβολή της δικτατορίας τους, ως «δικαιολογία» της εσχάτης προδοσίας που διέπραξαν. Τώρα λέγονται από την κυρία Καρυστιανού, η οποία, βεβαίως «δεν θα βγάλει τα τανκς», αλλά αυτοπροβάλλεται - και αυτή - ως, άλλος , μοναδικός «σωτήρας». Και φαίνεται ότι φιλοδοξεί να αποτελέσει «εκφραστή» και «υποδοχέα» των λεγόμενων «αντισυστημικών», λόγω «εκλεκτικής συγγένειας» προς την άκρα δεξιά.



-Η κυρία Καρυστιανού, πράγματι, πορεύεται έχοντας ως όργανο-«όπλο» το γνησίως ολοκληρωτικό «κράμα» του ακραίου λαϊκισμού και του ψεύδους. Και αυτό προκύπτει και από την μέχρι τώρα «πολιτεία» της, αλλά κυρίως από την πρώτη αυτή συνέντευξή της:







-Κωμικοτραγικό είναι επίσης το γεγονός ότι ένας … γενικά «εξυγιαντικός» πολιτικός φορέας πορεύεται προς την «αυτοσυγκρότησή» του υπό πλήρη μυστικότητα. Παραβλέπω την «γριά απ’ την Συρία», γιατί θεωρώ την «αποκάλυψη Καραχάλιου» αναξιόπιστη, καθώς και «η γριά» δεν είναι «φάντασμα». Αν υπάρχει, πρέπει να γίνουν τα πάντα γνωστά γι’ αυτήν την κωμική περίπτωση, με αποδείξεις (όπως και οι… προσφέραντες…) Τέρμα τα «παιχνιδάκια» με τα μισόλογα, τις μισές αλήθειες και ό,τι αυτό το «μισό» - ύποπτο πάντοτε - υποκρύπτει.



Είπε η κυρία Καρυστιανού ότι «έρχονται βιογραφικά», με εντυπωσιακό περιεχόμενο, ανθρώπων που θέλουν ανιδιοτελώς να «βοηθήσουν» Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα; Πού «έρχονται» τα βιογραφικά τους, ποιος τα «παραλαμβάνει» και ποιος τα «κρίνει» αυτά τα βιογραφικά των ανθρώπων που – οπωσδήποτε – δεν θα έχουν ανάμιξη με την πολιτική και δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο κόμμα; Άγνωστο. Κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό… Μάς γνωστοποιείται όμως ότι από αυτούς τους «κομματικά αμόλυντους» συγκροτείται ομάδα «σοφών», που μελετούν όλα τα θέματα, ώστε να υπάρχει πλήρες «κυβερνητικό πρόγραμμα» για όλους τους τομείς, όταν θα είναι έτοιμο το νέο κόμμα. (Εδώ δεν μπορώ παρά και να κάνω τον παραλληλισμό με τους «41 καθηγητές» του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να θυμίσω την παροιμιώδη ρήση του Μπίσμαρκ, κατά την οποία «αρκούν δέκα καθηγητές για να χαθεί η χώρα»… Εδώ, έχουμε και «41 καθηγητές» και αγνώστου αριθμού «σοφούς», πρόθυμους και έτοιμους να μας σώσουν…



Δεν μπορεί ένα σημείωμα να είναι ατελεύτητο. Γι’ αυτό δεν θα επεκταθώ άλλο σε θέματα της συνέντευξης. Θα σημειώσω μόνον ότι από την συνολική παρουσία της κυρίας Καρυστιανού προκύπτει ανάγλυφη η «εν πλήρει αγνοία πολυπραγμοσύνη» των απανταχού και διαχρονικών αυτόκλητων «σωτήρων». Μαζί με την … «εθνοπρεπή» μεγαλοστομία:

-«Το μεγάλο όραμα, η μεγάλη ιδέα είναι να οδηγηθούμε σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, με Δικαιοσύνη, αξιοκρατία και ευτυχία για όλους»… εδήλωσε με … αφοπλιστική σεμνότητα… Σάς θυμίζει η φράση τίποτε γνωστότατα και ακριβοπληρωμένα «τσιτάτα»;



Θα αναρωτηθείτε βεβαίως πώς και γιατί αφέθηκε να φθάσει σε αυτό το σημείο. Σήμερα το πρώτο πολιτικό θέμα δεν είναι το τι λέει, πρεσβεύει και υπονοεί η ίδια ως «πολιτικός αρχηγός», αλλά το τι θα γίνει με το κόμμα της και τι ανακατατάξεις θα γίνουν στο πολιτικό φάσμα. Πολλοί οι παράγοντες αυτής της εξέλιξης, με κυριότερον το ότι η κυρία Καρυστιανού έγινε το κεντρικό πρόσωπο που όντας στο απυρόβλητο για την τραγωδία που έζησε και το βαρύ πένθος της, όχι μόνο αφέθηκε να λέει χωρίς αντίλογο και κριτική τα πάντα κατά πάντων, αλλά και έγινε «μπροστάρης» στην αντίθεση της Αντιπολίτευσης κατά της Κυβέρνησης.



Για να «απαντήσει» σε όσους της καταλογίζουν ότι επιδιώκει χρήμα και προβολή μέσω του «αγώνα» της, είπε ότι ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ και «ΤΙΤΛΟΙ» και «ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΉΜΑΤΑ», αλλά προτίμησε να μείνει στον αγώνα της. Και μόνο με αυτή την δήλωση έχουμε την αποκάλυψη του «κράματος». Γιατί, αν ήταν αλήθεια το δηλωθέν, θα έπρεπε – αναγκαστικά εφόσον ταυτοχρόνως «μαχόμεθα» και υπέρ της Δικαιοσύνης και της διαφάνειας και εναντίον της σήψης – να καταγγείλουμε και δημόσια, στην κοινή γνώμη, αλλά και θεσμικά, στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί που προσέφεραν και «ΤΙΤΛΟΥΣ και «ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ». Διότι, αυτά δεν «προσφέρονται» από κάποια άυλα όντα, φαντάσματα, αλλά από κάποιους ανθρώπους «ισχυρούς» και προφανώς του - σάπιου, όπως το καταγγέλλει - «πολιτικού κατεστημένου». Ακόμη και αν, όπως λέει, δεν εμπιστεύεται την «Δικαιοσύνη», η επίσημη καταγγελία δωροδοκίας της, και μόνον, θα αποτελούσε θαυμάσιο «όπλο» στον «αγώνα» της… Άρα, διατυπώνει ψεύτικες. αόριστες καταγγελίες «και ό,τι μείνει»…-Κωμικοτραγικό είναι επίσης το γεγονός ότι ένας … γενικά «εξυγιαντικός» πολιτικός φορέας πορεύεται προς την «αυτοσυγκρότησή» του υπό πλήρη μυστικότητα. Παραβλέπω την «γριά απ’ την Συρία», γιατί θεωρώ την «αποκάλυψη Καραχάλιου» αναξιόπιστη, καθώς και «η γριά» δεν είναι «φάντασμα». Αν υπάρχει, πρέπει να γίνουν τα πάντα γνωστά γι’ αυτήν την κωμική περίπτωση, με αποδείξεις (όπως και οι… προσφέραντες…) Τέρμα τα «παιχνιδάκια» με τα μισόλογα, τις μισές αλήθειες και ό,τι αυτό το «μισό» - ύποπτο πάντοτε - υποκρύπτει.Είπε η κυρία Καρυστιανού ότι «έρχονται βιογραφικά», με εντυπωσιακό περιεχόμενο, ανθρώπων που θέλουν ανιδιοτελώς να «βοηθήσουν» Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα; Πού «έρχονται» τα βιογραφικά τους, ποιος τα «παραλαμβάνει» και ποιος τα «κρίνει» αυτά τα βιογραφικά των ανθρώπων που – οπωσδήποτε – δεν θα έχουν ανάμιξη με την πολιτική και δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο κόμμα; Άγνωστο. Κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό… Μάς γνωστοποιείται όμως ότι από αυτούς τους «κομματικά αμόλυντους» συγκροτείται ομάδα «σοφών», που μελετούν όλα τα θέματα, ώστε να υπάρχει πλήρες «κυβερνητικό πρόγραμμα» για όλους τους τομείς, όταν θα είναι έτοιμο το νέο κόμμα. (Εδώ δεν μπορώ παρά και να κάνω τον παραλληλισμό με τους «41 καθηγητές» του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να θυμίσω την παροιμιώδη ρήση του Μπίσμαρκ, κατά την οποία «αρκούν δέκα καθηγητές για να χαθεί η χώρα»… Εδώ, έχουμε και «41 καθηγητές» και αγνώστου αριθμού «σοφούς», πρόθυμους και έτοιμους να μας σώσουν…Εμφανίσθηκε «πανέτοιμη» για κάθε θέμα που τής ετέθη προς «συζήτηση» κατά την συνέντευξη. Αναφέρθηκε με ιδιαίτερη «φιλαρέσκεια» στην συνεργασία της με τον κ. Φαραντούρη, για την εκδήλωση που έκαναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «για το 86» (όπως κατ’ επανάληψη είπε, αναφερόμενη στο άρθρο 86 του Συντάγματος για την ειδική δωσιδικία των υπουργών και μελών Κυβερνήσεως). Θα ήθελα να ρωτήσω (ρητορικά): Καλά, η κυρία Καρυστιανού δεν το γνωρίζει ενδεχομένως, ο κ. Φαραντούρης όμως δεν ξέρει ότι είναι εκπεφρασμένη η κυβερνητική βούληση να περιλάβει την τροποποίηση του άρθρου 86 στην πρότασή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος; Τι είδους ενέργεια είναι αυτή; Θέλουν να διεκδικήσουν «πρωτεία» και αυτοπροβληθούν ως εμπνευστές της μεταρρύθμισης;Δεν μπορεί ένα σημείωμα να είναι ατελεύτητο. Γι’ αυτό δεν θα επεκταθώ άλλο σε θέματα της συνέντευξης. Θα σημειώσω μόνον ότι από την συνολική παρουσία της κυρίας Καρυστιανού προκύπτει ανάγλυφη η «εν πλήρει αγνοία πολυπραγμοσύνη» των απανταχού και διαχρονικών αυτόκλητων «σωτήρων». Μαζί με την … «εθνοπρεπή» μεγαλοστομία:-«Το μεγάλο όραμα, η μεγάλη ιδέα είναι να οδηγηθούμε σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, με Δικαιοσύνη, αξιοκρατία και ευτυχία για όλους»… εδήλωσε με … αφοπλιστική σεμνότητα… Σάς θυμίζει η φράση τίποτε γνωστότατα και ακριβοπληρωμένα «τσιτάτα»;Θα αναρωτηθείτε βεβαίως πώς και γιατί αφέθηκε να φθάσει σε αυτό το σημείο. Σήμερα το πρώτο πολιτικό θέμα δεν είναι το τι λέει, πρεσβεύει και υπονοεί η ίδια ως «πολιτικός αρχηγός», αλλά το τι θα γίνει με το κόμμα της και τι ανακατατάξεις θα γίνουν στο πολιτικό φάσμα. Πολλοί οι παράγοντες αυτής της εξέλιξης, με κυριότερον το ότι η κυρία Καρυστιανού έγινε το κεντρικό πρόσωπο που όντας στο απυρόβλητο για την τραγωδία που έζησε και το βαρύ πένθος της, όχι μόνο αφέθηκε να λέει χωρίς αντίλογο και κριτική τα πάντα κατά πάντων, αλλά και έγινε «μπροστάρης» στην αντίθεση της Αντιπολίτευσης κατά της Κυβέρνησης.

Και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, μέσα στην ανυπαρξία τους, την είδαν σαν σανίδα σωτηρίας. Την χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν «πολιτική οντότητα» με δανεισμένη έστω «απήχηση» στους πολίτες. Και τώρα την τρέμουν, καθώς θέλει να την καρπωθεί εκείνη, μόνη της, στο ακέραιο, ετοιμάζοντας – όπως είπε, νέα εκδήλωση για την 28η Φεβρουαρίου, τρίτη αποφράδα επέτειο του δυστυχήματος. Παραθέτω αυτολεξεί το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης για να καταφανεί και η … αξιολόγηση που η ίδια κάνει στο θέμα «Τέμπη», σήμερα πια, αλλά και στο πρώτο θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, την ακρίβεια, την οποία … ξέχασε… Απαντά σε σχετική ερώτηση:



«Μπορεί στις 28 Φεβρουαρίου να χρειαστεί να ξαναβγούμε στους δρόμους… Και για τους αγρότες και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τους εκπαιδευτικούς και για τους υγειονομικούς και για όλους εμάς…



-Δημοσιογράφος: … και για την ακρίβεια, ενδεχομένως…



ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: …και για την ακρίβεια… ακριβώς… Για όλους εμάς και για τα Τέμπη, βέβαια, μπορεί να ξαναδώσουμε ραντεβού στους δρόμους» (στα θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και τα άλλα είχε αναφερθεί προηγουμένως, με αοριστολογίες πάντοτε, απλουστευτικούς αφορισμούς και γενικεύσεις. Όπως έκανε ακόμη και για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για την Βενεζουέλα, όπου – πολύ χαριτωμένα – σημείωσε: «εμείς αγαπάμε το δίκαιο»).



Αυτή είναι η πραγματική «πολιτική εμβέλεια» της κυρίας Καρυστιανού. Η οποία με το κόμμα των αγνώστων «σοφών» και των «αμόλυντων» από τα κόμματα πολιτών, δηλώνει ότι στόχος της στις εκλογές είναι, φυσικά, η πρώτη θέση, εφόσον επιδιώκει να κάνει αλλαγές στο σύστημα… Και τα κόμματα που την «εξέθρεψαν» τώρα βλέπουν (πρώτη σχετική δημοσκόπηση – στα «Νέα») ότι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τους ψηφοφόρους τους, που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της. Με γενικό «συμπέρασμα» της έρευνας ότι μπορεί το «κόμμα Καρυστιανού» να «χτυπήσει» και την δεύτερη ακόμη θέση στις εκλογές…



Δεν ξέρω αν οι «εκτιμήσεις» της πρώτης αυτής δημοσκόπησης μπορεί να επιβεβαιωθούν στην κάλπη, μετά από ένα χρόνο. Σκέπτομαι μόνο με δέος ότι είναι ενδεχόμενο να δούμε την κυρία Καρυστιανού να παίρνει μία από τις τρεις διερευνητικές εντολές σχηματισμού κυβερνήσεως… Είναι κάτι που φαίνεται ως «άθλος», όχι της ίδιας της κυρίας Καρυστιανού, αλλά της σημερινής Αντιπολίτευσης. Είναι το «μέτρο της απαξίωσής της».



Στο χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι τις εκλογές του 2027 (δεν είναι μεγάλο… δέκα τέσσερις μήνες, περίπου) δεν βλέπω πιθανότητα να σοβαρευτούν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και να προλάβουν να ανασυγκροτηθούν. Σε ποια βάση άλλωστε; Στην αντικυβερνητική ρητορική με επίκεντρο … τα Τέμπη ή τον … ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα έχει ήδη ξεπεράσει σε απήχηση η κυρία Καρυστιανού. Μάχη για την «Δικαιοσύνη»; Μα, τα κόμματα αυτά - της Αριστεράς - αφενός βαρύνονται με την σκευωρία της «NOVARTIS» και αφετέρου, μέσα από την εκμετάλλευση των Τεμπών - όπως ακριβώς κάνει η κυρία Καρυστιανού - έχουν διαβάλει την Δικαιοσύνη σε σημείο που σε σχετικό ερώτημα σε δημοσκοπήσεις να θεωρείται ως θεσμός αναξιόπιστος. Ακόμη και οι κ.κ. Κ .Καραμανλής και Ευ. Βενιζέλος, αναφερόμενοι στα στοιχεία αυτά, δήλωσαν ότι οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη (χωρίς βεβαίως να πουν αν οι ίδιοι θεωρούν ότι η Δικαιοσύνη είναι αναξιόπιστη…)



Προς το παρόν κανείς δεν μιλάει για το τι ακριβώς λέει, τι «μετράει» πολιτικά η κυρία Καρυστιανού και, κυρίως, τι μηδενιστική νοοτροπία - ριζικά αντίθετη προς την «δημοκρατική διαδικασία», την λειτουργία της δημοκρατίας - αποπνέει και αποκαλύπτει ο «πολιτικός λόγος» της. Και καθώς τα χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη της Δίκης για τα Τέμπη (προσεχής Μάρτιος) είναι περιορισμένα, μόνο ένας παράγων φαίνεται ότι είναι δυνατόν να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά:



- Οι συγγενείς των Νεκρών του δυστυχήματος των Τεμπών. Το ψέμα και η εκμετάλλευση του δυστυχήματος σχηματοποιούνται πλήρως και αδρότατα στην μεταπήδηση της κυρίας Καρυστιανού από τον «Σύλλογό» τους στην πολιτική, όπου διεκδικεί ρόλο και μέλλον λαμπρό… Και αυτό προσβάλλει την μνήμη των Νεκρών τους. Γι’ αυτό και άρχισαν να αντιδρούν. Είναι σήμερα ο πιο αποτελεσματικός φραγμός στην «φόρα» της κυρίας Καρυστιανού…

10.01.2026, 07:47