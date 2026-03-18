Οικονομική ισχύς

Η σύγχυση που επικρατεί στη διεθνή πολιτική σκηνή δεν οφείλεται μόνον στη διατάραξη ισορροπιών που θεωρούνταν κατεστημένες. Σε έναν βαθμό οφείλεται και στον ωμό, κυνικό λόγο του προέδρου Τραμπ που έχει φέρει στο προσκήνιο αυτό που όλοι γνωρίζαμε αλλά ως τώρα, τηρώντας τα προσχήματα, έμενε μέσα στις κλειστές αίθουσες όπου γίνονταν οι συναντήσεις των διαφόρων ηγετών: Το δίκιο ή εν πάση περιπτώσει ό,τι θεωρεί ο καθένας πως είναι αυτό που πρέπει να γίνει, είναι πάντα με την πλευρά του ισχυρότερου, επειδή μπορεί να το επιβάλλει.Η ισχύς μιας χώρας ασφαλώς βασίζεται σε έναν συγκερασμό παραγόντων, αλλά πρωτίστως είναι οικονομική. Όποιος διαθέτει κατάλληλους και επαρκείς πόρους είναι σε θέση να δημιουργεί και να συντηρεί μηχανισμούς επιβολής της ισχύος του. Το πληθυσμιακό μέγεθος, όπως αποδεικνύει η περίπτωση του Ισραήλ, είναι σημαντικό, αλλά τελικά δεν είναι πάντοτε αναγκαία προϋπόθεση.Η οικονομία των ΗΠΑ είναι αυτή που προσφέρει το πεδίο για την τεχνολογική τους υπεροχή και φυσικά τα απαραίτητα κεφάλαια για τη συντήρηση των 17 διαφορετικών μυστικών υπηρεσιών, του στρατού και του προηγμένου εξοπλισμού του κ.λπ. Η αμερικανική οικονομία έχει το πρόβλημα του υψηλού δημόσιου χρέους το οποίο έφτασε τα 38,86 τρισ. δολάρια, αυξημένο κατά 2,64 τρισ. σε σχέση με έναν χρόνο πριν.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης (BEA) ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή χωρίς τρόφιμα και ενέργεια, σημείωσε άνοδο 3,1% σε ετήσια βάση, ενώ η πρώτη αναθεώρηση του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο έδειξε ανάπτυξη μόλις 0,7%, μέγεθος αισθητά χαμηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 1,5%. Οι παραπάνω εξελίξεις δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ μειώνει ρυθμούς, ωστόσο το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας όπως και των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ διατηρούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αναζωογονούν τον δυναμισμό της οικονομίας τους.Πριν από λίγες ημέρες η JP Morgan Chase ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την αντιμετώπιση πιεστικών αναγκών σε βασικούς τομείς, από κρίσιμα ορυκτά έως τεχνολογίες αιχμής. Η αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε την Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα, ένα δεκαετές σχέδιο ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τη διευκόλυνση, τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε βιομηχανίες κρίσιμες για την εθνική οικονομική ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan Chase Τζέιμι Ντάιμον, είπε ότι «έχει καταστεί οδυνηρά σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτρέψει στον εαυτό τους να εξαρτηθεί υπερβολικά από αναξιόπιστες πηγές κρίσιμων ορυκτών, προϊόντων και παραγωγής - τα οποία είναι όλα απαραίτητα για την εθνική μας ασφάλεια». «Η ασφάλειά μας», είπε ο Ντάιμον, «βασίζεται στη δύναμη και την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας. Η Αμερική χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα και επενδύσεις. Πρέπει επίσης να άρει τα εμπόδια που στέκονται εμπόδιο: υπερβολικούς κανονισμούς, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, κομματικό αδιέξοδο και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν ευθυγραμμίζεται με τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε».Η JP Morgan Chase θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς τομείς, υποστηρίζοντας εταιρείες όλων των μεγεθών και σταδίων ανάπτυξης προσφέροντας συμβουλές, παρέχοντας χρηματοδότηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επενδύοντας κεφάλαια: 1) Στην αλυσίδα Εφοδιασμού και Προηγμένη Κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων ορυκτών, φαρμακευτικών προδρόμων και ρομποτικής 2) Άμυνα και Αεροδιαστημική, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής τεχνολογίας, των αυτόνομων συστημάτων, των drones, της συνδεσιμότητας επόμενης γενιάς και των ασφαλών επικοινωνιών 3) Ενεργειακή Ανεξαρτησία και Ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης μπαταριών, της ανθεκτικότητας του δικτύου και της κατανεμημένης ενέργειας 4) Τεχνολογίες Συνοριακής και Στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και της κβαντικής υπολογιστικής.Ο CEO της τράπεζας συνέχισε λέγοντας πως η JP Morgan είναι σε μοναδική θέση για να επιταχύνει επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και προωθούν την καινοτομία, είπε ακόμη ότι προτίθεται να προσλάβει περισσότερους τραπεζίτες, επαγγελματίες επενδύσεων και άλλους εμπειρογνώμονες για να διαχειριστούν αυτήν την κρίσιμη πρωτοβουλία.