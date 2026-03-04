Κίνδυνος επιστροφής πληθωριστικών πιέσεων

Η Κυβέρνηση εξετάζει τώρα στοχευμένα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς ο κίνδυνος μιας ενεργειακής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν είναι μια πιθανότητα που δείχνει να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, υποστηρίζουν οι αρμόδιοι και επικαλούνται ότι την τελευταία φορά που υιοθετήθηκαν τέτοια μέτρα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είχαν παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για έναν μήνα και οι τιμές στα βενζινάδικα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο.Ωστόσο, ο Πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας τη Δευτέρα σε τελετή παρασημοφόρησης στρατιωτών, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν “μπορεί να διαρκέσουν έως πέντε εβδομάδες”, προσθέτοντας πως δεν θα διστάσει να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν «αν αυτό χρειαστεί». Και χθες Τρίτη ο Μπ. Νετανιάχου δήλωσε για τον πόλεμο με το Ιράν πως δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», προσθέτοντας όμως ότι «μπορεί να απαιτήσει κάποιον χρόνο, αλλά όχι χρόνια». Ενώ Τραμπ -Νετανιάχου περνούν μηνύματα για τη διάρκεια του πολέμου, την ίδια στιγμή η σύγκρουση επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής.Στο μεταξύ, έχουν αρχίσει οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Ταυτόχρονα, ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας σε συνέντευξή του το Reuters δήλωσε πως η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της ως προς τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, καθώς οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν -συμπεριλαμβανομένης και μιας αναζωπύρωσης του πληθωρισμού- θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης. Είναι νωρίς ακόμη για συμπεράσματα, είπε ο κ. Στουρνάρας, γιατί «αν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Αν συνεχιστεί, θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο σενάρια. Επομένως, πρέπει να επιδείξουμε ευελιξία».Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ απειλεί με άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Ο προϋπολογισμός του 2026 έχει συνταχθεί με την παραδοχή πως η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωνόταν σε μέσα επίπεδα στα 62,4 δολάρια το βαρέλι. Προφανώς, εδραίωση της τιμής του μαύρου χρυσού σε υψηλότερα επίπεδα θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε υποχώρηση του ΑΕΠ και, συνεπώς, μικρότερη ανάπτυξη.Παράλληλα, η Goldman Sachs σε ανάλυσή της προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά τη διακοπή της παραγωγής LNG στο Κατάρ. Κάνει λόγο για εξέλιξη που προκαλεί σοκ στην παγκόσμια προσφορά και επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια ενεργειακής έντασης, καθώς περίπου το 19% της παγκόσμιας προσφοράς LNG αυτή τη στιγμή είναι εκτός αγοράς λόγω Κατάρ.