Το 1879, ταχυδρόμος μάζευε πέτρες με ένα καρότσι: 33 χρόνια μετά, έχτισε το «Ιδανικό Παλάτι»
Το 1879, ταχυδρόμος μάζευε πέτρες με ένα καρότσι: 33 χρόνια μετά, έχτισε το «Ιδανικό Παλάτι»
Ο Γάλλος ταχυδρόμος Φερντινάν Σεβάλ μάζευε πέτρες στις καθημερινές του διαδρομές επί 33 χρόνια, χτίζοντας μόνος του το «Ιδανικό Παλάτι» στο Οτερίβ της Γαλλίας
Ο Φερντινάν Σεβάλ, Γάλλος ταχυδρόμος, σκόνταψε πάνω σε μια πέτρα με παράξενο σχήμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, η οποία ξύπνησε μέσα του ένα παλιό όνειρο: να χτίσει ένα παλάτι.
Ο Σεβάλ συνήθιζε να περπατά περίπου 30 χιλιόμετρα την ημέρα γύρω από το Οτερίβ, στη γαλλική περιοχή Ντρομ. Από εκείνη την ημέρα, ενώ μοίραζε την αλληλογραφία, σημάδευε τις πέτρες που του τραβούσαν την προσοχή και αργότερα επέστρεφε για να τις μαζέψει με ένα καροτσάκι. Όταν άρχισαν να σπανίζουν, έκανε παρακάμψεις σε απομακρυσμένα μονοπάτια για να βρει κι άλλες.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ο Σεβάλ συνήθιζε να περπατά περίπου 30 χιλιόμετρα την ημέρα γύρω από το Οτερίβ, στη γαλλική περιοχή Ντρομ. Από εκείνη την ημέρα, ενώ μοίραζε την αλληλογραφία, σημάδευε τις πέτρες που του τραβούσαν την προσοχή και αργότερα επέστρεφε για να τις μαζέψει με ένα καροτσάκι. Όταν άρχισαν να σπανίζουν, έκανε παρακάμψεις σε απομακρυσμένα μονοπάτια για να βρει κι άλλες.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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