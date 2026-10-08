Μετέφεραν και εγκατέστησαν γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη: Η απίστευτη επιχείρηση που κράτησε λίγες μέρες
Μετέφεραν και εγκατέστησαν γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη: Η απίστευτη επιχείρηση που κράτησε λίγες μέρες
Χρειάστηκαν 176 κινητήριοι άξονες για να μετακινηθεί μια γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη, χωρίς να παραμείνει κλειστός ο δρόμος για πολλές ημέρες
Μια τεράστια σιδηροδρομική γέφυρα, βάρους 2.200 τόνων, μήκους 108 μέτρων και πλάτους 20 μέτρων, μετακινήθηκε μέσα στη Βουδαπέστη με τη βοήθεια 176 κινητήριων αξόνων, σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση μηχανικής. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, με τον δρόμο να κλείνει το πρωί της Παρασκευής και άνοιξε ξανά πριν από την ώρα αιχμής της Δευτέρας.
Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γέφυρας Közvágóhíd στην ουγγρική πρωτεύουσα. Η κατασκευή αποτελεί μέρος του έργου για την αύξηση της χωρητικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των σταθμών Ferencváros και Kelenföld. Η μεγάλη πρόκληση για τους κατασκευαστές ήταν το τεράστιο βάρος της γέφυρας, αλλά και ο τρόπος τοποθέτησής της, καθώς μια συμβατική μέθοδος θα μπορούσε να προκαλέσει παρατεταμένο αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Η λύση που επιλέχθηκε έκανε τη γέφυρα να μοιάζει, για λίγες ώρες, με ένα γιγαντιαίο όχημα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γέφυρας Közvágóhíd στην ουγγρική πρωτεύουσα. Η κατασκευή αποτελεί μέρος του έργου για την αύξηση της χωρητικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των σταθμών Ferencváros και Kelenföld. Η μεγάλη πρόκληση για τους κατασκευαστές ήταν το τεράστιο βάρος της γέφυρας, αλλά και ο τρόπος τοποθέτησής της, καθώς μια συμβατική μέθοδος θα μπορούσε να προκαλέσει παρατεταμένο αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Η λύση που επιλέχθηκε έκανε τη γέφυρα να μοιάζει, για λίγες ώρες, με ένα γιγαντιαίο όχημα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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