Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική
Η Βραζιλία διατηρεί ξεκάθαρα τον ισχυρότερο στρατό στη Λατινική Αμερική, με τον μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό στην περιοχή και σημαντικά προγράμματα δικών της αεροσκαφών και εξοπλισμού
Η Βραζιλία συνεχίζει να κατέχει τη θέση της κυρίαρχης στρατιωτικής δύναμης στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την κατάταξη του Global Firepower για το 2025, η χώρα εμφανίζεται ως η ισχυρότερη στην περιοχή και βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως ως προς τη συνολική στρατιωτική ισχύ.
Αυτό σημαίνει ότι υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό, η Κολομβία, η Βενεζουέλα και η Κούβα, οι οποίες εμφανίζονται σε πολύ χαμηλότερες θέσεις στην ίδια λίστα.
