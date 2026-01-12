Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική
BEST OF NETWORK

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

Η Βραζιλία διατηρεί ξεκάθαρα τον ισχυρότερο στρατό στη Λατινική Αμερική, με τον μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό στην περιοχή και σημαντικά προγράμματα δικών της αεροσκαφών και εξοπλισμού

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική
Η Βραζιλία συνεχίζει να κατέχει τη θέση της κυρίαρχης στρατιωτικής δύναμης στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την κατάταξη του Global Firepower για το 2025, η χώρα εμφανίζεται ως η ισχυρότερη στην περιοχή και βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως ως προς τη συνολική στρατιωτική ισχύ.

Αυτό σημαίνει ότι υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό, η Κολομβία, η Βενεζουέλα και η Κούβα, οι οποίες εμφανίζονται σε πολύ χαμηλότερες θέσεις στην ίδια λίστα.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης