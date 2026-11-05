Πυροβολισμοί σε ταχυδρομείο στην Αϊόβα: Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ύποπτος
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Πυροβολισμοί σε ταχυδρομείο στην Αϊόβα: Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ύποπτος

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα τραύματα των τριών θυμάτων δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους

Πυροβολισμοί σε ταχυδρομείο στην Αϊόβα: Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ύποπτος
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (5/11) στην πόλη Ντε Μόιν της Αϊόβα, στις ΗΠΑ, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο κοντά στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση λίγο έξω από το κτήριο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

«Λάβαμε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο ταχυδρομείο και ανέφεραν ότι κάποιος πυροβολούσε στον δεύτερο όροφο» δήλωσαν οι Αρχές σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα τραύματα των τριών θυμάτων δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τα στοιχεία ταυτότητας ούτε του υπόπτου ούτε των τραυματιών.

Το ταχυδρομείο βρίσκεται βόρεια του κέντρου του Ντε Μόιν, σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρων από το Καπιτώλιο της Αϊόβα, όπου στεγάζονται οι νομοθετικές υπηρεσίες της πολιτείας.

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