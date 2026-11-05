Στα κάγκελα οι οπαδοί της Λέστερ: Πορνοστάρ διαφήμισε την εταιρεία που έχει για χορηγό στη φανέλα της

Οι οπαδοί της Λέστερ Σίτι εξέφρασαν την έντονη οργή τους, αφότου ο χορηγός στη φανέλα της ομάδας, η BC Game προσέλαβε μια πορνοστάρ για να διαφημίσει την εταιρεία τους.Η εταιρεία online καζίνο BC Game, η οποία αποτελεί τον κύριο χορηγό στη φανέλα των «αλεπούδων» για περισσότερα από δύο χρόνια, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα μια συνεργασία με τη Ρωσίδα δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες, Εύα Έλφι.Σε ένα διαφημιστικό βίντεο, γεμάτο υπονοούμενα, η 29χρονη εμφανίζεται να παραλαμβάνει ένα δέμα από έναν διανομέα, το οποίο περιέχει το συμβόλαιό της με την εταιρεία, ενώ συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Καλώς ήρθες στην BC Game, Εύα. Ας ξεκινήσει η διασκέδαση».Ο σύνδεσμος οπαδών «Foxes Trust» καταδίκασε τη σύνδεση της εταιρείας με την πορνοστάρ, η οποία έχει αποκτήσει κοινό και στην κοινότητα του online gaming, ενώ τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε και το πρώτο της τραγούδι, με τίτλο «Fairyland».«Οι περισσότεροι φίλοι της Λέστερ Σίτι γνωρίζουν πλέον την απογοήτευση και τη δυσαρέσκεια της οργάνωσής μας για το γεγονός ότι η BC Game είναι ο χορηγός στη φανέλα μας», ανέφερε ο σύνδεσμος σε ανακοίνωσή της.«Η BC Game ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με τη "διεθνή δημιουργό περιεχομένου και προσωπικότητα των Esports", Eva Elfie... η οποία, τυγχάνει να είναι και διεθνής πορνοστάρ».«Από τη στιγμή που ο σύλλογος αποφάσισε να δεχτεί χορηγία από μια στοιχηματική εταιρεία, νιώσαμε ότι η Λέστερ Σίτι εγκαταλείπει τις αξίες της.Στο πρώτο μας κείμενο, τον Ιούλιο του 2024, αναφέραμε: "Δεν συνάδει με την ταυτότητα της Λέστερ Σίτι να υπάρχει ένας ιστότοπος τυχερών παιχνιδιών στις φανέλες μας, και αυτό μοιάζει με ένα ακόμη βήμα απομάκρυνσης από τη φήμη μας ως ενός 'νοικοκυρεμένου, οικογενειακού συλλόγου'"».

Leicester City supporters have accused the club of tarnishing its reputation by allowing itself to be linked to porn and unlicensed gambling. https://t.co/KeVhn6opjy — City A.M. (@CityAM) November 5, 2026

«Ο σύλλογος όχι μόνο συνεργάστηκε με μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, αλλά επέλεξε μία που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της χρηματοδότησής της και την προέλευσή της, ενώ επιτρέπει στους πελάτες της να παίζουν χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα».«Και αν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός ότι η BC Game συνήψε συνεργασία με ένα πρόσωπο που συνεχίζει να χτίζει το όνομά του μέσω περιεχομένου για ενήλικες...».«Τόσο ο τζόγος όσο και η πορνογραφία μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των νέων.Συνεργασίες όπως αυτές φέρνουν αυτούς τους δύο κόσμους σε επαφή με ένα ευρύτερο κοινό και, κατ' επέκταση, τους συνδέουν με τη Λέστερ Σίτι. Μήπως αυτό είναι που εκπροσωπούμε πλέον;«Η έρευνά μας στο τέλος της σεζόν έδειξε ότι το 73% των φιλάθλων αντιμετωπίζει αρνητικά αυτή τη συνεργασία, ενώ μόλις το 5% δηλώνει ικανοποιημένο από αυτήν.«Όπως πάντα, το μήνυμά μας είναι το εξής: αν πρόκειται να αγοράσετε μια φανέλα της Λέστερ Σίτι (LCFC), επιλέξτε κάποια που δεν φέρει το λογότυπο της BC Game».Η BC Game έχασε την άδεια λειτουργίας της στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε αγορές του εξωτερικού.Ο διευθύνων σύμβουλος, Άκο Μουχάμεντ, δήλωσε για την Elfie —η οποία διαθέτει 4,8 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram— τα εξής:«Η Εύα έχει χτίσει μια εξαιρετική σχέση με την κοινότητα του gaming και των Esports, επιδεικνύοντας γνήσιο πάθος και συνέπεια στη δημιουργία περιεχομένου.«Στην BC Game, επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με δημιουργούς που γνωρίζουν πώς να ψυχαγωγούν, να αλληλεπιδρούν με το κοινό σε πραγματικό χρόνο και να μεταδίδουν θετική ενέργεια στους πελάτες μας.Οι ζωντανές μεταδόσεις της είναι δυναμικές και ελκυστικές, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή καθώς επεκτείνουμε την παρουσία μας στον χώρο των Esports και της διαδραστικής ψυχαγωγίας».Στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τη σύναψη της συνεργασίας της Λέστερ με την BC Game, η ομάδα —που το 2016 κατέκτησε την Premier League με απόδοση 5.000 προς 1— έχει υποστεί διαδοχικούς υποβιβασμούς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 10η θέση της League One.