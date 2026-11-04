Βαριές ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες για το κύκλωμα εκβιασμών, εμπρησμών και επιθέσεων με χειροβομβίδες στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Εμπρησμοί Κύκλωμα Εκρήξεις Εκβιασμοί

Βαριές ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες για το κύκλωμα εκβιασμών, εμπρησμών και επιθέσεων με χειροβομβίδες στην Αθήνα

Οι κατηγορούμενοι διώκονται, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβίαση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – Οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Βαριές ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες για το κύκλωμα εκβιασμών, εμπρησμών και επιθέσεων με χειροβομβίδες στην Αθήνα
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Σε βάρος των οι συλληφθέντων οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα το οποίο συνδέεται με εκβιασμούς, εμπρησμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες στην Αθήνα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για κακούργημα και πλημμελήματα.

Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

*Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

*Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργια

*Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συρροή

*Έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργια

*Ηθική αυτουργία κατά συναυτουργια στην παραπάνω πράξη

Κλείσιμο
*Εμπρησμος από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατά συναυτουργια

*Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συναυτουργια

*Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας κάτ εξακολούθηση και κατά συναυτουργια

*Εκβίαση κατά συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ επάγγελμα και κάτ εξακολούθηση

*Κατοχή ,κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών από τα οποία θα φορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο κατά συναυτουργια

*Ηθική αυτουργία στο παραπάνω αδίκημα κατά συρροή

*Φθορά ξένης ιδιοκτησίας χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, που έγινε με εκρηκτικές ύλες και με φωτιά κατά συναυτουργια

*Ηθική αυτουργία στην πράξη

*Βία κατά υπαλλήλων

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
7 ΣΧΟΛΙΑ

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