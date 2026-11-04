Θύμα κυβερνοεπίθεσης η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa - Η ζημιά εκτιμάται στα 118 εκατομμύρια ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Κυβερνοεπίθεση Γαλλία

Θύμα κυβερνοεπίθεσης η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa - Η ζημιά εκτιμάται στα 118 εκατομμύρια ευρώ

Η τράπεζα σημειώνει ότι περιστατικό «είναι πλέον υπό έλεγχο» και ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν οικονομικές συνέπειες για τους πελάτες της

Θύμα κυβερνοεπίθεσης η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa - Η ζημιά εκτιμάται στα 118 εκατομμύρια ευρώ
Η γαλλική Τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa, ανακοίνωσε σήμερα ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης που επέτρεψε «δόλιες συναλλαγές», προσθέτοντας ότι το περιστατικό «είναι πλέον υπό έλεγχο» και ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν οικονομικές συνέπειες για τους πελάτες της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Télégramme, η ζημιά της τράπεζας από την κυβερνοεπίθεση εκτιμάται σε 133 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ).

Όπως αναφέρουν γαλλικά Μέσα ενημέρωσης, η αποκάλυψη του συμβάντος έγινε από τον "ZachXBT", έναν Αμερικανό ερευνητή που λειτουργεί με ψευδώνυμο και του οποίου το έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο στους τομείς της ασφάλειας των κρυπτονομισμάτων και του ξεπλύματος χρήματος.

Ο ZachXBT ανακοίνωσε προχθές ότι μια "οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύποπτη" ότι έχει χάσει "106 εκατομμύρια δολάρια". Χθες, Τρίτη, διευκρίνισε ότι είχε "εντοπίσει επιπλέον αναλήψεις άνω των 27 εκατομμυρίων δολαρίων", αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την ταυτότητα της γαλλικής τράπεζας.

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