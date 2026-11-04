Νέος προπονητής του Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ ο Πάρκερ
Νέος προπονητής του Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ ο Πάρκερ
Η αγγλική ομάδα γνωστοποίησε την πρόσληψη του Σκοτ Πάρκερ, ο οποίος θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο
Σε αλλαγή προπονητή προχώρησε η Γουέστ Χαμ, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στην Championship, με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Η εντός έδρας ήττα με 3-1 από τη Γουέστ Μπρομ ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο των Λονδρέζων, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή προκειμένου να αναστρέψουν την κατάσταση.
Τη θέση του αναλαμβάνει ο Σκοτ Πάρκερ, με τον 46χρονο Άγγλο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Στη συμφωνία υπάρχει, μάλιστα, ειδικός όρος αυτόματης ανανέωσης για δύο ακόμη χρόνια, εφόσον καταφέρει να οδηγήσει τη Γουέστ Χαμ στην Premier League.
Ο λονδρέζικος σύλλογος, στον οποίο αγωνίζεται και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 22 βαθμούς σε 13 αγωνιστικές, με απολογισμό έξι νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες. Η απόσταση από την κορυφή και τη Μίντλεσμπρο είναι έξι βαθμοί.
Για τον Πάρκερ αυτή είναι η επιστροφή στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από την Μπέρνλι τον περασμένο Απρίλιο. Στο παρελθόν έχει εργαστεί επίσης στις Φούλαμ, Μπόρνμουθ και Κλαμπ Μπριζ, αποκτώντας εμπειρία από διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα.
Παράλληλα, η επιστροφή του στη Γουέστ Χαμ έχει και συναισθηματική διάσταση, καθώς ο νέος τεχνικός της ομάδας είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2007 έως το 2011, αποτελώντας βασικό στέλεχος της.
Η εντός έδρας ήττα με 3-1 από τη Γουέστ Μπρομ ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο των Λονδρέζων, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή προκειμένου να αναστρέψουν την κατάσταση.
Τη θέση του αναλαμβάνει ο Σκοτ Πάρκερ, με τον 46χρονο Άγγλο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Στη συμφωνία υπάρχει, μάλιστα, ειδικός όρος αυτόματης ανανέωσης για δύο ακόμη χρόνια, εφόσον καταφέρει να οδηγήσει τη Γουέστ Χαμ στην Premier League.
Ο λονδρέζικος σύλλογος, στον οποίο αγωνίζεται και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 22 βαθμούς σε 13 αγωνιστικές, με απολογισμό έξι νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες. Η απόσταση από την κορυφή και τη Μίντλεσμπρο είναι έξι βαθμοί.
West Ham United can confirm that Scott Parker has agreed a deal to become the Club’s new men’s first-team Head Coach 🤝 🔗 https://t.co/psiVYuW10J https://t.co/33buMmXJ0f— West Ham United (@WestHam) November 4, 2026
Για τον Πάρκερ αυτή είναι η επιστροφή στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από την Μπέρνλι τον περασμένο Απρίλιο. Στο παρελθόν έχει εργαστεί επίσης στις Φούλαμ, Μπόρνμουθ και Κλαμπ Μπριζ, αποκτώντας εμπειρία από διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα.
Παράλληλα, η επιστροφή του στη Γουέστ Χαμ έχει και συναισθηματική διάσταση, καθώς ο νέος τεχνικός της ομάδας είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2007 έως το 2011, αποτελώντας βασικό στέλεχος της.
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