Λάμπρος Κωνσταντάρας: Με την Ιωάννα Μαλέσκου δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν είμαστε φίλοι
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Με την Ιωάννα Μαλέσκου δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν είμαστε φίλοι
Οι δυο τους είχαν συμπαρουσιάσει πέρυσι εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου
Καμία επαφή δεν διατηρεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ιωάννα Μαλέσκου μετά το τέλος της συνεργασίας τους. Οι δυο τους συμπαρουσίαζαν την περσινή σεζόν εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Από τη στιγμή που η επαγγελματική τους σχέση έληξε, ο δημοσιογράφος δεν επικοινωνεί μαζί της, αφού όπως εξήγησε, δεν είναι φίλοι.
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, και ρωτήθηκε αν νιώθει αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει στη συγκεκριμένη ζώνη στο OPEN. «Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει την εκπομπή στο Open κι εγώ έχω βγει από αυτή. Ο λόγος για τον οποίο τόσο καιρό που έρχονται πολλοί συνάδελφοι και θέλουν να κάνουμε μια δήλωση και το αποφεύγω είναι γιατί ξέρω ότι θα ερωτηθώ και δεν θέλω να το απαντήσω», ξεκαθάρισε.
Στη συνέχεια, επανέλαβε πως δεν αισθάνεται καμία αδικία, τονίζοντας πως πρόκειται για μια διαφορετική εκπομπή από αυτή που έκαναν μαζί και την οποία ο ίδιος δεν θα ήθελε να παρουσιάσει. «Δεν θέλω να το απαντήσω έξω γιατί, δεν λέω ότι θα μονταριστεί και θα αλλοιωθεί το λεγόμενό μου, θέλω να το πω εδώ σε μια κουβέντα που θα είναι πλήρως κατανοητό. Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος. Δεν με πειράζει καθόλου που η Ιωάννα κάνει αυτή τη στιγμή εκπομπή. Κάνει μια άλλη εκπομπή από αυτή που κάναμε παρέα, την οποία αυτή την εκπομπή που κάνει ας πούμε εγώ δεν θα ήθελα να την κάνω», σημείωσε.
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Συνεχίζοντας, τόνισε: «Η ίδια την κάνει και την κάνει καλά. Και μπράβο! Και πολύ καλή επιτυχία να έχει. Δεν νιώθω ούτε αδικημένος, ούτε πικρία, ούτε τίποτα. Εγώ σκεφτείτε, είμαι σε ένα κανάλι, λέω το είμαι γιατί είμαι, απλά δεν είμαι στον αέρα. Σε ένα κανάλι που από τον Απρίλη με τον Θέμη Μάλλιο σχεδιάζουμε μια εκπομπή. Έχουμε ανταλλάξει άπειρα μέιλ με ιδέες και σκέψεις και πράγματα».
Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν διατηρεί σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου, αφού δεν υπήρξαν ποτέ φίλοι. Όπως εξήγησε, συναντήθηκαν τελευταία φορά πριν από μία εβδομάδα βρέθηκαν ξανά σε εκδήλωση, όπου χαιρετήθηκαν κανονικά. «Δεν έχουμε σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου. Τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν όταν χαιρετηθήκαμε 6-7 Ιουλίου και βρεθήκαμε πάλι σε ένα event πριν μια βδομάδα όπου χαιρετηθήκαμε κανονικά κτλ. Δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν ήμασταν πριν φίλοι για να είμαστε μετά».
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, και ρωτήθηκε αν νιώθει αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει στη συγκεκριμένη ζώνη στο OPEN. «Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει την εκπομπή στο Open κι εγώ έχω βγει από αυτή. Ο λόγος για τον οποίο τόσο καιρό που έρχονται πολλοί συνάδελφοι και θέλουν να κάνουμε μια δήλωση και το αποφεύγω είναι γιατί ξέρω ότι θα ερωτηθώ και δεν θέλω να το απαντήσω», ξεκαθάρισε.
Στη συνέχεια, επανέλαβε πως δεν αισθάνεται καμία αδικία, τονίζοντας πως πρόκειται για μια διαφορετική εκπομπή από αυτή που έκαναν μαζί και την οποία ο ίδιος δεν θα ήθελε να παρουσιάσει. «Δεν θέλω να το απαντήσω έξω γιατί, δεν λέω ότι θα μονταριστεί και θα αλλοιωθεί το λεγόμενό μου, θέλω να το πω εδώ σε μια κουβέντα που θα είναι πλήρως κατανοητό. Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος. Δεν με πειράζει καθόλου που η Ιωάννα κάνει αυτή τη στιγμή εκπομπή. Κάνει μια άλλη εκπομπή από αυτή που κάναμε παρέα, την οποία αυτή την εκπομπή που κάνει ας πούμε εγώ δεν θα ήθελα να την κάνω», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, τόνισε: «Η ίδια την κάνει και την κάνει καλά. Και μπράβο! Και πολύ καλή επιτυχία να έχει. Δεν νιώθω ούτε αδικημένος, ούτε πικρία, ούτε τίποτα. Εγώ σκεφτείτε, είμαι σε ένα κανάλι, λέω το είμαι γιατί είμαι, απλά δεν είμαι στον αέρα. Σε ένα κανάλι που από τον Απρίλη με τον Θέμη Μάλλιο σχεδιάζουμε μια εκπομπή. Έχουμε ανταλλάξει άπειρα μέιλ με ιδέες και σκέψεις και πράγματα».
Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν διατηρεί σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου, αφού δεν υπήρξαν ποτέ φίλοι. Όπως εξήγησε, συναντήθηκαν τελευταία φορά πριν από μία εβδομάδα βρέθηκαν ξανά σε εκδήλωση, όπου χαιρετήθηκαν κανονικά. «Δεν έχουμε σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου. Τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν όταν χαιρετηθήκαμε 6-7 Ιουλίου και βρεθήκαμε πάλι σε ένα event πριν μια βδομάδα όπου χαιρετηθήκαμε κανονικά κτλ. Δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν ήμασταν πριν φίλοι για να είμαστε μετά».
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