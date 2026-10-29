Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου της EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Εκτελούσε πτήση ρουτίνας, αναφέρει η στρατιωτική δύναμη - Σε περιδίνηση το ελικόπτερο πριν συντριβεί





Το ελικόπτερο είχε ενταχθεί στην αποστολή Eufor Althea.







Στην ανακοίνωσή της, η Eufor δεν διευκρινίζει την εθνικότητα των θυμάτων. Αναφέρει ακόμη ότι το ελικόπτερο εκτελούσε «επιχείρηση ρουτίνας» και ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών.



Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που, σύμφωνα με το βοσνιακό μέσο Avaz, καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το αεροσκάφος να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.









🇧🇦🇮🇹 The video shows the moment an Italian CH-47 Chinook crashed in BiH. This is the most serious accident linked to the EUFOR Althea mission in Bosnia and Herzegovina since 2008 when a Macedonian helicopter crashed, resulting in the deaths of all 11 passengers and crew members. https://t.co/DVjKvm7Us1 — GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) October 29, 2026

Κλείσιμο 🇮🇹🇧🇦 Italian military Chinook helicopter CRASHES in Bosnia An Italian Army ICH-47F helicopter serving with EUFOR reportedly went down near Brčko in northern Bosnia and Herzegovina. Unconfirmed reports suggest fatalities, but authorities have yet to verify any deaths or disclose what caused the crash. Source: Klix / Writer: Marie — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2026



Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, ο εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Chinook στη Βοσνία.Το ελικόπτερο είχε ενταχθεί στην αποστολή Eufor Althea.«Η Eufor μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα ιταλικό CH-47 Chinook της Eufor συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στο Μπρτσκο (στη βορειοανατολική Βοσνία). Από το δυστύχημα, πολλά μέλη του προσωπικού της Eufor βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά» ανέφερε η ιταλική διοίκηση της ευρωπαϊκής δύναμης.Στην ανακοίνωσή της, η Eufor δεν διευκρινίζει την εθνικότητα των θυμάτων. Αναφέρει ακόμη ότι το ελικόπτερο εκτελούσε «επιχείρηση ρουτίνας» και ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών.Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που, σύμφωνα με το βοσνιακό μέσο Avaz, καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το αεροσκάφος να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.Αμέσως μετά το δυστύχημα, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας της περιφέρειας Μπρτσκο, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης.

Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες του κατεστραμμένου ελικοπτέρου, το οποίο έπεσε σε μια επίπεδη χορτολιβαδική έκταση, κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα του Μπρτσκο, που απέχει 180 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο.



Η Eufor έχει αναπτυχθεί με χιλιάδες στρατιωτικούς στη Βοσνία και αρμοδιότητα τη διαφύλαξη της ειρήνης.



Σε ανάρτησή της στο X η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έγραψε ότι η τραγική αυτή είδηση «προκαλεί μεγάλο πόνο».



«Με τη σκέψη μου βρίσκομαι στο πλευρό των θυμάτων, των οικογενειών τους και όλων όσοι συμμετέχουν στην αποστολή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και ζουν ώρες αγωνίας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.





