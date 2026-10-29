Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου της EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
ΚΟΣΜΟΣ
Βοσνία Ελικόπτερο Συντριβή ελικοπτέρου

Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου της EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Εκτελούσε πτήση ρουτίνας, αναφέρει η στρατιωτική δύναμη - Σε περιδίνηση το ελικόπτερο πριν συντριβεί

Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου της EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, ο εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Chinook στη Βοσνία.

Το ελικόπτερο είχε ενταχθεί στην αποστολή Eufor Althea.

«Η Eufor μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα ιταλικό CH-47 Chinook της Eufor συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στο Μπρτσκο (στη βορειοανατολική Βοσνία). Από το δυστύχημα, πολλά μέλη του προσωπικού της Eufor βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά» ανέφερε η ιταλική διοίκηση της ευρωπαϊκής δύναμης.

Στην ανακοίνωσή της, η Eufor δεν διευκρινίζει την εθνικότητα των θυμάτων. Αναφέρει ακόμη ότι το ελικόπτερο εκτελούσε «επιχείρηση ρουτίνας» και ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που, σύμφωνα με το βοσνιακό μέσο Avaz, καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το αεροσκάφος να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Αμέσως μετά το δυστύχημα, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας της περιφέρειας Μπρτσκο, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης.



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Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου της EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση του ιταλικού στρατιωτικού ελικοπτέρου της EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη


Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες του κατεστραμμένου ελικοπτέρου, το οποίο έπεσε σε μια επίπεδη χορτολιβαδική έκταση, κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα του Μπρτσκο, που απέχει 180 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο.

Η Eufor έχει αναπτυχθεί με χιλιάδες στρατιωτικούς στη Βοσνία και αρμοδιότητα τη διαφύλαξη της ειρήνης.

Σε ανάρτησή της στο X η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έγραψε ότι η τραγική αυτή είδηση «προκαλεί μεγάλο πόνο».

«Με τη σκέψη μου βρίσκομαι στο πλευρό των θυμάτων, των οικογενειών τους και όλων όσοι συμμετέχουν στην αποστολή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και ζουν ώρες αγωνίας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.


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