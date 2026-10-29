Ξέσπασε η πρώην σύντροφος του Στίβι Γουόντερ μετά την έξωση: Είναι χειριστικός, ψεύτης και κλαψιάρης
Ξέσπασε η πρώην σύντροφος του Στίβι Γουόντερ μετά την έξωση: Είναι χειριστικός, ψεύτης και κλαψιάρης
Η Κάμεν Έφερσον κατοικεί στην έπαυλη του μουσικού από το 1988 - Η ίδια υποστηρίζει πως την αγόρασε για εκείνη
Νέες κατηγορίες εναντίον του Στίβι Γουόντερ εξαπέλυσε η πρώην σύντροφός του Κάρμεν Έφερσον, καθώς ο τραγουδιστής της έκανε έξωσηαπό την έπαυλη του Χόλιγουντ Χιλς όπου ζει εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.
Η 68χρονη υποστηρίζει ότι ο 76χρονος μουσικός αγόρασε το σπίτι, αξίας περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων, το 1988, όταν οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν και είχαν συμφωνήσει προφορικά πως θα ήταν δικό της. Όπως δήλωσε στη Daily Mail, αρχικά δεν ήθελε καν το σπίτι, αλλά ο Γουόντερ ήταν εκείνος που επέμενε: «Στην αρχή δεν ήθελα καν το σπίτι, αλλά εκείνος επέμενε. Ποτέ δεν ήμουν υλιστής άνθρωπος και ποτέ δεν του ζήτησα σπίτι. Αλλά συμφωνήσαμε, προφορικά, ότι αυτό θα ήταν το σπίτι μου», είπε.
Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο πρώην αρραβωνιαστικός της προσπαθεί να την απομακρύνει μετά από τόσα χρόνια η Έφερσον απάντησε: «Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Τα βάζω με τον "Στίβι Γουόντερ, τον μεγάλο ανθρωπιστή" και εκείνος το παρουσιάζει σαν να είμαι εγώ η ψεύτρα εδώ. Κανείς δεν θέλει να πει ότι είναι ο απόλυτος άνθρωπος που χειραγωγεί και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να μου τηλεφωνήσει, αλλά τώρα δεν κάνω πίσω. Είναι ένας τεράστιος ψεύτης και κλαψιάρης», δήλωσε.
Πηγή από το περιβάλλον του Γουόντερ σημείωσε ότι ο τραγουδιστής «είναι επικεντρωμένος στο εδώ και τώρα και στην προστασία όλων και δεν μιλά για κάτι που μπορεί ή μπορεί και να μην συνέβη πριν από 40 χρόνια». «Αυτό δεν είναι προσωπικό ζήτημα για τον Στίβι, είναι θέμα ασφάλειας. Θέλει απλώς να διασφαλίσει ότι το ακίνητο και, κατά συνέπεια, ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο είναι ασφαλή», ανέφερε η ίδια πηγή.
Όπως αναφέρει η Daily Mail στο σπίτι υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς, μεταξύ των οποίων μια μεγάλη τρύπα στο πλάι του κτιρίου, με τον σοβά να είναι εκτεθειμένος και τμήματα της ξύλινης εξωτερικής επένδυσης της τριών υπνοδωματίων και τεσσάρων μπάνιων κατοικίας να έχουν αρχίσει να καταρρέουν.
Η Έφερσον δήλωσε ότι ο Γουόντερ δεν απαντούσε ποτέ όταν επικοινωνούσε μαζί του για την αποκατάσταση των ζημιών στο ακίνητο, προσθέτοντας πως κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια επικοινωνούσε μαζί της μόνο για να συζητήσουν το ενδεχόμενο πώλησης του σπιτιού και να της καταβάλει ένα ποσοστό από τα κέρδη, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ: «Πάντα άλλαζε γνώμη γι' αυτό, μέχρι περίπου το 2019. Τότε άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα», είπε.
«Ξέρετε, όταν άρχισε να επιδεινώνεται η υγεία του, ήρθαν εδώ και χτυπούσαν την πόρτα», εξήγησε η ίδια. «Το παρουσίαζαν σαν να βρισκόταν στο νεκροκρέβατό του και ότι έπρεπε να τακτοποιήσουν την περιουσία του. Νομίζω ότι ήθελαν να δουν αν μπορούσαν να πουλήσουν αυτό το σπίτι σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι. Εγώ ζούσα εδώ ήσυχα για χρόνια και τότε άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα», ανέφερε ακόμη, επισημαίνοντας πως οι δικηγόροι του Γουόντερ την παρενοχλούν με επιστολές και απροειδοποίητες επισκέψεις στην κατοικία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 68χρονη υποστηρίζει ότι ο 76χρονος μουσικός αγόρασε το σπίτι, αξίας περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων, το 1988, όταν οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν και είχαν συμφωνήσει προφορικά πως θα ήταν δικό της. Όπως δήλωσε στη Daily Mail, αρχικά δεν ήθελε καν το σπίτι, αλλά ο Γουόντερ ήταν εκείνος που επέμενε: «Στην αρχή δεν ήθελα καν το σπίτι, αλλά εκείνος επέμενε. Ποτέ δεν ήμουν υλιστής άνθρωπος και ποτέ δεν του ζήτησα σπίτι. Αλλά συμφωνήσαμε, προφορικά, ότι αυτό θα ήταν το σπίτι μου», είπε.
Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο πρώην αρραβωνιαστικός της προσπαθεί να την απομακρύνει μετά από τόσα χρόνια η Έφερσον απάντησε: «Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Τα βάζω με τον "Στίβι Γουόντερ, τον μεγάλο ανθρωπιστή" και εκείνος το παρουσιάζει σαν να είμαι εγώ η ψεύτρα εδώ. Κανείς δεν θέλει να πει ότι είναι ο απόλυτος άνθρωπος που χειραγωγεί και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να μου τηλεφωνήσει, αλλά τώρα δεν κάνω πίσω. Είναι ένας τεράστιος ψεύτης και κλαψιάρης», δήλωσε.
Stevie Wonder's ex-fiancée unleashes on 'fool, manipulator, gaslighter' as war over $2m Hollywood Hills mansion explodes: Alleged philandering past laid bare https://t.co/MvRxL2C8Da— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 29, 2026
Πηγή από το περιβάλλον του Γουόντερ σημείωσε ότι ο τραγουδιστής «είναι επικεντρωμένος στο εδώ και τώρα και στην προστασία όλων και δεν μιλά για κάτι που μπορεί ή μπορεί και να μην συνέβη πριν από 40 χρόνια». «Αυτό δεν είναι προσωπικό ζήτημα για τον Στίβι, είναι θέμα ασφάλειας. Θέλει απλώς να διασφαλίσει ότι το ακίνητο και, κατά συνέπεια, ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο είναι ασφαλή», ανέφερε η ίδια πηγή.
Όπως αναφέρει η Daily Mail στο σπίτι υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς, μεταξύ των οποίων μια μεγάλη τρύπα στο πλάι του κτιρίου, με τον σοβά να είναι εκτεθειμένος και τμήματα της ξύλινης εξωτερικής επένδυσης της τριών υπνοδωματίων και τεσσάρων μπάνιων κατοικίας να έχουν αρχίσει να καταρρέουν.
Η Έφερσον δήλωσε ότι ο Γουόντερ δεν απαντούσε ποτέ όταν επικοινωνούσε μαζί του για την αποκατάσταση των ζημιών στο ακίνητο, προσθέτοντας πως κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια επικοινωνούσε μαζί της μόνο για να συζητήσουν το ενδεχόμενο πώλησης του σπιτιού και να της καταβάλει ένα ποσοστό από τα κέρδη, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ: «Πάντα άλλαζε γνώμη γι' αυτό, μέχρι περίπου το 2019. Τότε άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα», είπε.
«Ξέρετε, όταν άρχισε να επιδεινώνεται η υγεία του, ήρθαν εδώ και χτυπούσαν την πόρτα», εξήγησε η ίδια. «Το παρουσίαζαν σαν να βρισκόταν στο νεκροκρέβατό του και ότι έπρεπε να τακτοποιήσουν την περιουσία του. Νομίζω ότι ήθελαν να δουν αν μπορούσαν να πουλήσουν αυτό το σπίτι σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι. Εγώ ζούσα εδώ ήσυχα για χρόνια και τότε άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα», ανέφερε ακόμη, επισημαίνοντας πως οι δικηγόροι του Γουόντερ την παρενοχλούν με επιστολές και απροειδοποίητες επισκέψεις στην κατοικία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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