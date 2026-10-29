Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς
Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς
Οι τρεις άνδρες προσπάθησαν να αποσπάσουν σωλήνες, έκοψαν έναν που παρείχε φυσικό αέριο και ξεκίνησε η διαρροή
Στην εξιχνίαση της πολύνεκρης έκρηξης στην Πλάκα οδήγησε η έρευνα της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Μετά από έρευνα 34 ημερών υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χαλκού, που είχε σαν αποτέλεσμα την έκρηξη με έξι θύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε πως μερικές ώρες πριν την έκρηξη οι τρεις άνδρες, προσέγγισαν την πολυκατοικία με σκοπό την κλοπή. Οι δύο εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, πέρασαν στο «τυφλό» (δηλαδή χωρίς ανοίγματα) κλιμακοστάσιο που βρισκόταν το ρολόι και προσπάθησαν να αποσπάσουν σωλήνες. Στην προσπάθειά τους έκοψαν έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή.
Το φυσικό αέριο διοχετεύθηκε στον χώρο, συσσωρεύθηκε στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και, όταν κάποια στιγμή η γυναίκα σηκώθηκε και, πιθανόν, άνοιξε κάποιον διακόπτη σημειώθηκε η έκρηξη.
Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr οι φλόγες από την έκρηξη διακρίνονται τόσο στους πάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, και αυτό γιατί όλος ο χώρος έχει γεμίσει από φυσικό αέριο. Συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι το μαύρο βαν που διακρίνεται στη φωτογραφία είναι σχολικό που, από θαύμα, πέρασε λίγο πριν το κτίριο τιναχθεί στον αέρα.
Δείτε τη φωτογραφία με το σχολικό βαν:
Δείτε βίντεο με το σχολικό βαν να περνά από το σημείο και να ακολουθεί η έκρηξη:
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε πως μερικές ώρες πριν την έκρηξη οι τρεις άνδρες, προσέγγισαν την πολυκατοικία με σκοπό την κλοπή. Οι δύο εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, πέρασαν στο «τυφλό» (δηλαδή χωρίς ανοίγματα) κλιμακοστάσιο που βρισκόταν το ρολόι και προσπάθησαν να αποσπάσουν σωλήνες. Στην προσπάθειά τους έκοψαν έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή.
Το φυσικό αέριο διοχετεύθηκε στον χώρο, συσσωρεύθηκε στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και, όταν κάποια στιγμή η γυναίκα σηκώθηκε και, πιθανόν, άνοιξε κάποιον διακόπτη σημειώθηκε η έκρηξη.
Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr οι φλόγες από την έκρηξη διακρίνονται τόσο στους πάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, και αυτό γιατί όλος ο χώρος έχει γεμίσει από φυσικό αέριο. Συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι το μαύρο βαν που διακρίνεται στη φωτογραφία είναι σχολικό που, από θαύμα, πέρασε λίγο πριν το κτίριο τιναχθεί στον αέρα.
Γλίτωσε σχολικό για δευτερόλεπτα
Δείτε τη φωτογραφία με το σχολικό βαν:
Δείτε βίντεο με το σχολικό βαν να περνά από το σημείο και να ακολουθεί η έκρηξη:
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