Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς
ΕΛΛΑΔΑ
Πλάκα Έκρηξη Νεκροί Συλλήψεις

Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς

Οι τρεις άνδρες προσπάθησαν να αποσπάσουν σωλήνες, έκοψαν έναν που παρείχε φυσικό αέριο και ξεκίνησε η διαρροή

Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς
159 ΣΧΟΛΙΑ
Στην εξιχνίαση της πολύνεκρης έκρηξης στην Πλάκα οδήγησε η έρευνα της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Μετά από έρευνα 34 ημερών υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χαλκού, που είχε σαν αποτέλεσμα την έκρηξη με έξι θύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε πως μερικές ώρες πριν την έκρηξη οι τρεις άνδρες, προσέγγισαν την πολυκατοικία με σκοπό την κλοπή. Οι δύο εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, πέρασαν στο «τυφλό» (δηλαδή χωρίς ανοίγματα) κλιμακοστάσιο που βρισκόταν το ρολόι και προσπάθησαν να αποσπάσουν σωλήνες. Στην προσπάθειά τους έκοψαν έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή.

Το φυσικό αέριο διοχετεύθηκε στον χώρο, συσσωρεύθηκε στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και, όταν κάποια στιγμή η γυναίκα σηκώθηκε και, πιθανόν, άνοιξε κάποιον διακόπτη σημειώθηκε η έκρηξη. 


Γλίτωσε σχολικό για δευτερόλεπτα

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr οι φλόγες από την έκρηξη διακρίνονται τόσο στους πάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, και αυτό γιατί όλος ο χώρος έχει γεμίσει από φυσικό αέριο. Συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι το μαύρο βαν που διακρίνεται στη φωτογραφία είναι σχολικό που, από θαύμα, πέρασε λίγο πριν το κτίριο τιναχθεί στον αέρα.

Δείτε τη φωτογραφία με το σχολικό βαν: 

Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού που προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς

Δείτε βίντεο με το σχολικό βαν να περνά από το σημείο και να ακολουθεί η έκρηξη: 

159 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης