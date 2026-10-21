Η Barbie και το Project SOMA παρουσιάζουν τη νέα συλλογή “The Real Dream” AW 26–27

Με έμπνευση από τη σύγχρονη γυναίκα και τις διαφορετικές εκφράσεις του προσωπικού στιλ, η Barbie και το Project SOMA ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους παρουσιάζοντας τη νέα συλλογήπου κυκλοφόρησε στις 13 Οκτωβρίου.Η νέα συλλογή συνδυάζει την άνεση με τη σύγχρονη αισθητική, προτείνοντας κομμάτια που ακολουθούν τον ρυθμό της καθημερινότητας και επιτρέπουν σε κάθε γυναίκα να εκφράζεται με τον δικό της τρόπο. Η χρωματική παλέταμε τοκαι τιςόπως το σοκολατί, ισορροπώντας ανάμεσα στη θηλυκότητα και τον δυναμισμό.συνθέτουν μια συλλογή activewear που ξεπερνά τα όρια της άσκησης και προσαρμόζεται σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας.Στον πυρήνα της συνεργασίαςβρίσκεται η κοινή αντίληψη ότι το στιλ αποτελεί έναν προσωπικό τρόπο έκφρασης. Η Barbie ενθαρρύνει διαχρονικά τα κορίτσια και τις γυναίκες να εξερευνούν τις δυνατότητές τους και να διαμορφώνουν τη δική τους διαδρομή, ενώ το Project SOMA προσεγγίζει το activewear ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας καθημερινότητας που δίνει χώρο στην κίνηση, την άνεση και την αυθεντικότητα. Μέσα από τη συλλογήη ευεξία συνδέεται με την ελευθερία να ανακαλύπτει κανείς τον δικό του ρυθμό και να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του."Το τρίτο drop της συλλογής Barbie x Project SOMA αγκαλιάζει τα γυναικεία σώματα και είναι το ιδανικό για να μας συντροφεύσει παντού! Βόλτες, γυμναστική, χαλαρές ημέρες με στυλ, άνεση και το έξτρα μαγικό ροζ touch της Barbie!", αναφέρουν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη, συνιδρύτριες του Project SOMA.Η πρώτη παρουσίαση της συλλογής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα από την εκδήλωσηΜε επίκεντρο την ευεξία και την κίνηση, το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο ειδικά διαμορφωμένα sessions Yoga και Pilates, ενώ οι συλλεκτικές κούκλες Barbie Signature και το χαρακτηριστικό ροζ photo booth συμπλήρωσαν την εμπειρία της εκδήλωσης. Παράλληλα, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν τη νέα συλλογή, να αποκτήσουν επιλεγμένα κομμάτια πριν από την επίσημη κυκλοφορία της και να γνωρίσουν από κοντά τις συνιδρύτριες του Project SOMA, Αθηνά Οικονομάκου και Μαίρη Συνατσάκη.Η νέα συλλογή “The Real Dream” AW 26–27 είναι διαθέσιμη από τις 13 Οκτωβρίου στο e-shop και στο φυσικό κατάστημα του Project SOMA, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα.