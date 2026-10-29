Πρόεδρος Ντουμπάι: «Είχαμε την ενημέρωση πως ο Γουόκαπ δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό», βίντεο
SPORTS
Τόμας Γουόκαπ Ντουμπάι Ολυμπιακός

Πρόεδρος Ντουμπάι: «Είχαμε την ενημέρωση πως ο Γουόκαπ δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό», βίντεο

Ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα σε συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Αμερικάνου άσου από τον Ολυμπιακό

Πρόεδρος Ντουμπάι: «Είχαμε την ενημέρωση πως ο Γουόκαπ δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό», βίντεο
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Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Ντουμπάι αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό.

Ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα μίλησε στους «Euro Insiders» και στο πλαίσιο της κουβέντας, ρωτήθηκε για το πως έγινε η μετακίνηση του Αμερικανού άσου. 

«Ενημερωθήκαμε ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, και ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμούσε να παραμείνει στην ομάδα. Δεν γνωρίζω με ακρίβεια τη σειρά με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα, αλλά η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να συζητήσει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του.

Ο Τσάβι (σ.σ. Πασκουάλ, ο προπονητής της Ντουμπάι) τον ήθελε και, ουσιαστικά, όλα ήταν πολύ απλά. Στη συνέχεια, η κατάσταση περιπλέχθηκε, για να απλοποιηθεί ξανά. Τελικά, η συμφωνία ολοκληρώθηκε» είπε ο πρόεδρος της Ντουμπάι.

Δείτε τη συνέντευξη, η απάντηση για τον Γουόκαπ μετά το 28:00

EUROLEAGUE OWNER: "Here's my ambitious plan to win the EuroLeague with Dubai ! | Abdulla
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