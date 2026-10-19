Πρωτοβουλία Πάνθηρες Καβάλας - EnEarth για τον καρκίνο του μαστού
Πρωτοβουλία Πάνθηρες Καβάλας - EnEarth για τον καρκίνο του μαστού
Ο Οκτώβριος έχει οριστεί διεθνώς ως ο μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και η EnEarth στηρίζει έμπρακτα το θεσμό
Πολύ όμορφες στιγμές πριν την έναρξη του παχινιδιού Πάνθηρες Καβάλας – ΠΑΣ Γιάννινα που διεξήχθη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου για το πρωτάθλημα της Allwyn Women Basketball League στο «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα της Καβάλας. Ο Οκτώβριος έχει οριστεί διεθνώς ως ο μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και οι δύο ομάδες φόρεσαν μια ξεχωριστή φανέλα με το μήνυμα της φετινής ενημερωτικής καμπάνιας που είναι: κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε διαδρομή έχει σημασία!
Οι αθλήτριες και των δύο ομάδων μοίρασαν στη συνέχεια τις φανέλες στις θεατές του αγώνα, ενώ την EnEarth εκπροσώπησε στην εκδήλωση η Ιωάννα Γιαννακουδάκη, Μηχανικός Γεωτρήσεων, που τόνισε χαρακτηριστικά: «Μαθαίνουμε, δρούμε, παρακολουθούμε, δεν παίρνουμε τίποτε αψήφιστα! Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στα αγαπημένα μας πρόσωπα!»
Οι αθλήτριες και των δύο ομάδων μοίρασαν στη συνέχεια τις φανέλες στις θεατές του αγώνα, ενώ την EnEarth εκπροσώπησε στην εκδήλωση η Ιωάννα Γιαννακουδάκη, Μηχανικός Γεωτρήσεων, που τόνισε χαρακτηριστικά: «Μαθαίνουμε, δρούμε, παρακολουθούμε, δεν παίρνουμε τίποτε αψήφιστα! Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στα αγαπημένα μας πρόσωπα!»
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