Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Δεν μου λείπει μόνο η μάνα μου αλλά και η ντομπροσύνη, γεμίσαμε ανθρώπους μηχανές και αδύναμες ψυχές»
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Δεν μου λείπει μόνο η μάνα μου αλλά και η ντομπροσύνη, γεμίσαμε ανθρώπους μηχανές και αδύναμες ψυχές»
Ξέσπασε δημόσια η κόρη της Ζωής Λάσκαρη - Η φωτογραφία που δημοσίευσε
Δημόσια ξέσπασε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, δηλώνοντας πως πέρα από τη μητέρα της, της έχουν λείψει οι τολμηροί άνθρωποι, με την ίδια να υποστηρίζει πως πλέον ο κόσμος έχει γεμίσει με «ανθρώπους μηχανές και αδύναμες ψυχές».
Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία αγκάλιαζε τη μητέρα της και εξήγησε πως πολλά από τα χαρακτηριστικά που θαύμαζε σε εκείνη, δεν τα εντοπίζει στους ανθρώπους αυτή την εποχή.
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έγραψε αναλυτικά: «Κυριακή 18/10: Ξέρεις τι μου λείπει; Όχι η μάνα μου μόνο. Αλλά η ντομπροσύνη, η αισιοδοξία, η δυναμική, η αλήθεια της, η "τρέλα" της, το γέλιο της. Γεμίσαμε ανθρώπους μηχανές... Γεμίσαμε κορμιά και αδύναμες ψυχές. Γεμίσαμε άτομα χωρίς θάρρος και τόλμη. Χωρίς "τσαμπουκά". Μόνο στα λόγια το παίζουνε μαγκιά. Αυτό μου λείπει. Άνθρωποι με τσαγανό. Με γέλια. Με αισιοδοξία. Με αλήθεια. Με αρετή. Με αξίες και αντίληψη και κοινή λογική. Αυτό μου λείπει απο την ΖΩΗ. Και αναγκάζεσαι να μένεις σιωπηλός γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι κενός. Τι να πεις και τι να κάνεις. Όταν υπάρχει τέτοια αποβλάκωση και κακία και λόγια ατελείωτα και περιττά. Σιωπή για να φανεί η πραγματική αλήθεια».
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Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία αγκάλιαζε τη μητέρα της και εξήγησε πως πολλά από τα χαρακτηριστικά που θαύμαζε σε εκείνη, δεν τα εντοπίζει στους ανθρώπους αυτή την εποχή.
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έγραψε αναλυτικά: «Κυριακή 18/10: Ξέρεις τι μου λείπει; Όχι η μάνα μου μόνο. Αλλά η ντομπροσύνη, η αισιοδοξία, η δυναμική, η αλήθεια της, η "τρέλα" της, το γέλιο της. Γεμίσαμε ανθρώπους μηχανές... Γεμίσαμε κορμιά και αδύναμες ψυχές. Γεμίσαμε άτομα χωρίς θάρρος και τόλμη. Χωρίς "τσαμπουκά". Μόνο στα λόγια το παίζουνε μαγκιά. Αυτό μου λείπει. Άνθρωποι με τσαγανό. Με γέλια. Με αισιοδοξία. Με αλήθεια. Με αρετή. Με αξίες και αντίληψη και κοινή λογική. Αυτό μου λείπει απο την ΖΩΗ. Και αναγκάζεσαι να μένεις σιωπηλός γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι κενός. Τι να πεις και τι να κάνεις. Όταν υπάρχει τέτοια αποβλάκωση και κακία και λόγια ατελείωτα και περιττά. Σιωπή για να φανεί η πραγματική αλήθεια».
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