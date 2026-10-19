Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Κλειστά τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου, σε ποιους δήμους ισχύει η υποχρεωτική αργία
Κλειστά τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου, σε ποιους δήμους ισχύει η υποχρεωτική αργία
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ποιες περιοχές αφορά η αργία και παραθέτει τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους δήμους της Θεσσαλονίκης, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει οριστεί ως υποχρεωτική αργία.
Με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ότι η αργία αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και των εργασιών που βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων γεωγραφικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Η υποχρεωτική αργία καλύπτει περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών και Παύλου Μελά, καθώς και την Πυλαία και το Πανόραμα του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
Με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ότι η αργία αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και των εργασιών που βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων γεωγραφικών ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Η υποχρεωτική αργία καλύπτει περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών και Παύλου Μελά, καθώς και την Πυλαία και το Πανόραμα του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης«Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι, η 26η Οκτωβρίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές και οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (τέως Δήμου Θεσσαλονίκης), ήτοι τους Δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης (Αμπελόκηποι και Μενεμένη), Κορδελιού – Ευόσμου (Ελευθέριο – Κορδελιό και Εύοσμος), Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών (Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Συκιές και Πεύκα), Παύλου Μελά (Σταυρούπολη, Πολίχνη και Ν. Ευκαρπία), Πυλαίας – Χορτιάτη (Πυλαία και Πανόραμα), Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη και Τριανδρία), με βάση την υπ’αριθμ. οικ.671437(15490) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4910Β στις 22/10/2021».
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