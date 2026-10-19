ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Πληρωμές 32,34 εκατ. ευρώ για αγροτικές ενισχύσεις – Ξεκίνησαν οι καταβολές για τα Σχέδια Βελτίωσης

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Πληρωμές συνολικού ύψους 32,34 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις των δύο Πυλώνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) πραγματοποιήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και την ΑΑΔΕ, με τις καταβολές να αφορούν τη μελισσοκομία, τον αμπελοοινικό τομέα, τα βιολογικά, την εξισωτική αποζημίωση και επενδυτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι πληρωμές των συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης, με 3,66 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται σε 99 δικαιούχους.Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και της ΑΑΔΕ, από το συνολικό ποσό, 28,61 εκατ. ευρώ αφορούν την ολοκλήρωση του κύκλου πληρωμών που είχε ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου, ενώ επιπλέον 3,73 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για επενδυτικές παρεμβάσεις.Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), εκτός ΟΣΔΕ, καταβλήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 16,1 εκατ. ευρώ σε 6.591 δικαιούχους.Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων ενισχύσεων κατευθύνθηκε στη μελισσοκομία, με 10,64 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται σε 6.215 δικαιούχους για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελιού.Για την αναδιάρθρωση αμπελώνων διατέθηκαν 3,31 εκατ. ευρώ σε 342 δικαιούχους, ενώ 1,14 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 15 δικαιούχους για την προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες.Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 532.038 ευρώ για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης οίνων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 247.751 ευρώ για επενδύσεις στον αμπελοοινικό τομέα, 185.705 ευρώ για επιχειρησιακά προγράμματα οπωροκηπευτικών και 35.269 ευρώ για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, οι πληρωμές του ΕΓΤΕ εκτός ΟΣΔΕ ανήλθαν συνολικά σε 49,32 εκατ. ευρώ, ενώ για το οικονομικό έτος από τις 16 Οκτωβρίου 2025 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 οι αντίστοιχες καταβολές έφτασαν τα 50,89 εκατ. ευρώ.Σε ό,τι αφορά τον Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, κατά το διάστημα από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 12,42 εκατ. ευρώ σε 22.438 δικαιούχους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), εντός ΟΣΔΕ.Από το ποσό αυτό, 6,12 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 3.011 δικαιούχους για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, ενώ 1,21 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε 36 δικαιούχους για την καλή μεταχείριση και ευζωία των παραγωγικών ζώων.Επιπλέον, 909.670 ευρώ καταβλήθηκαν σε 114 δικαιούχους για τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και περίπου 1 εκατ. ευρώ σε 794 δικαιούχους για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από τη γεωργική δραστηριότητα.Για την παρέμβαση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ καταβλήθηκαν 835.871 ευρώ σε 886 δικαιούχους, ενώ για τη δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων διατέθηκαν 280.717 ευρώ σε 285 δικαιούχους.Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εξισωτικής αποζημίωσης συνολικού ύψους 2,07 εκατ. ευρώ σε 17.312 δικαιούχους. Ειδικότερα, 1,23 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε παραγωγούς ορεινών περιοχών, 614.019 ευρώ σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών και 223.262 ευρώ σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.