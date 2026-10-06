Η Παπαστράτος υποδέχθηκε τους πρώτους 15 από τους συνολικά 100 ασκούμενους του FutuReady Greece Internship Program

Νέες και νέοι από 8 ελληνικά πανεπιστήμια εντάσσονται σε 14 διαφορετικές ομάδες της εταιρείας αποκτώντας ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία δίπλα σε έμπειρα στελέχη