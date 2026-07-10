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Νεκρός 79χρονος λουόμενος στην παραλία Ποτίδαιας στη Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός Χαλκιδική

Νεκρός 79χρονος λουόμενος στην παραλία Ποτίδαιας στη Χαλκιδική

Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας

Νεκρός 79χρονος λουόμενος στην παραλία Ποτίδαιας στη Χαλκιδική
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι 79χρονος από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδική.

Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

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