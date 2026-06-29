«Δούλευε πάρα πολύ τελευταία και κουράστηκε, ίσως ήταν αυτό» λέει η μητέρα του 50χρονου που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του και απειλούσε να την κάψει ζωντανή