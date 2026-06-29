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Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο στην Καλαμπάκα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου
Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο στην Καλαμπάκα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου
Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 22χρονο συνοδηγό, καθώς η πλευρά του οχήματος υπέστη σοβαρές ζημιές
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον παλιό δρόμο που συνδέει τη Βασιλική με τη Θεόπετρα, στην περιοχή της Καλαμπάκας. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 22χρονος, ενώ ο 23χρονος οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 03:00, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο φίλοι βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλιά ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, η οποία δεν ήταν ηλεκτροδοτούμενη.
Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 22χρονο συνοδηγό, καθώς η πλευρά του οχήματος υπέστη σοβαρές ζημιές και το αυτοκίνητο κυριολεκτικά «δίπλωσε». Ο νεαρός έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ekalampaka.gr, ο οδηγός είχε ολοκληρώσει την εργασία του αργά το βράδυ και στη συνέχεια πήγε στη Θεόπετρα για να συναντήσει τον 22χρονο φίλο του. Οι δύο νεαροί κατευθύνθηκαν προς τη Βασιλική προκειμένου να παραλάβουν ένα δέμα.
Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 03:00, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο φίλοι βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλιά ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, η οποία δεν ήταν ηλεκτροδοτούμενη.
Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 22χρονο συνοδηγό, καθώς η πλευρά του οχήματος υπέστη σοβαρές ζημιές και το αυτοκίνητο κυριολεκτικά «δίπλωσε». Ο νεαρός έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ekalampaka.gr, ο οδηγός είχε ολοκληρώσει την εργασία του αργά το βράδυ και στη συνέχεια πήγε στη Θεόπετρα για να συναντήσει τον 22χρονο φίλο του. Οι δύο νεαροί κατευθύνθηκαν προς τη Βασιλική προκειμένου να παραλάβουν ένα δέμα.
Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.
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