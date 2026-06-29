Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο στην Καλαμπάκα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου
ΕΛΛΑΔΑ
Καλαμπάκα Τροχαίο Τροχαίο δυστύχημα

Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο στην Καλαμπάκα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 22χρονο συνοδηγό, καθώς η πλευρά του οχήματος υπέστη σοβαρές ζημιές

Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο στην Καλαμπάκα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον παλιό δρόμο που συνδέει τη Βασιλική με τη Θεόπετρα, στην περιοχή της Καλαμπάκας. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 22χρονος, ενώ ο 23χρονος οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 03:00, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο φίλοι βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλιά ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, η οποία δεν ήταν ηλεκτροδοτούμενη.

Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο στην Καλαμπάκα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου


Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 22χρονο συνοδηγό, καθώς η πλευρά του οχήματος υπέστη σοβαρές ζημιές και το αυτοκίνητο κυριολεκτικά «δίπλωσε». Ο νεαρός έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ekalampaka.gr, ο οδηγός είχε ολοκληρώσει την εργασία του αργά το βράδυ και στη συνέχεια πήγε στη Θεόπετρα για να συναντήσει τον 22χρονο φίλο του. Οι δύο νεαροί κατευθύνθηκαν προς τη Βασιλική προκειμένου να παραλάβουν ένα δέμα.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης