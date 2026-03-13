Η Newlife IVF στηρίζει έμπρακτα τα 30 χρόνια προσφοράς του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κλείσιμο

Η Newlife IVF, παραμένοντας πιστή στις αξίες της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για την οικογένεια, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά το πολυσχιδές έργο του οργανισμού. Η παρουσία της μονάδας στην εκδήλωση υπογραμμίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή της να στέκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που υπερασπίζονται τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών στην Ελλάδα.Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκπροσωπώντας τη Newlife IVF:• Ο Δημήτρης Δόβας, Κλινικός Διευθυντής της μονάδας.• Ο Αθανάσιος Παντελής, Επιστημονικός Διευθυντής.• Η Μόνικα Λέρα, Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Πωλήσεων.Μια βραδιά αφιερωμένη στο όραμα του Ανδρέα ΓιαννόπουλουΗ εκδήλωση αποτελεί έναν σταθμό τιμής για τα 30 χρόνια λειτουργίας του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κώστας Γιαννόπουλος, θα απονείμει το «Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος» σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην πορεία του «Χαμόγελου», ακολουθώντας την επιθυμία του μικρού Ανδρέα για έναν κόσμο όπου κάθε παιδί θα χαμογελάει.Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν:• Προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν συνδεθεί στενά με τον οργανισμό.• Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μεγάλης πανελλαδικής έρευνας (ποιοτικής και ποσοτικής) από την εταιρεία Focus Bari, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα του οργανισμού στην ελληνική κοινωνία.«Η στήριξη στο "Χαμόγελο του Παιδιού" δεν είναι για εμάς μια τυπική υποχρέωση, αλλά μια ηθική επιλογή. Συμμετέχουμε στη γιορτή των 30 χρόνων για να τιμήσουμε το παρελθόν, αλλά κυρίως για να ενισχύσουμε το μέλλον κάθε παιδιού που μας έχει ανάγκη», δήλωσε ο κ. Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Γενικός Διοικητικός Διευθυντής, της Newlife IVF.Σχετικά με τη Newlife IVF: Η Newlife IVF είναι μια πρότυπη μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία παρέχει εξατομικευμένες λύσεις σε θέματα γονιμότητας, συνδυάζοντας την επιστημονική αρτιότητα με την ανθρώπινη προσέγγιση.