Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στηολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο τη σειρά των τελικών απέναντι στον Ζ.Α.Ο.Ν. με σκορ 3-0. Το Game Time φιλοξένησε δύο από τις πρωταγωνίστριες αυτής της μεγάλης επιτυχίας, τηνκαι τηΟι δύο αθλήτριες βρέθηκαν στο στούντιο τηςμαζί με το πολύτιμο τρόπαιο και μίλησαν για τη διαδρομή προς την κορυφή, τις προκλήσεις της σεζόν και τις μάχες που έδωσαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη σχέση τους με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας τη συνεχή στήριξη των φιλάθλων, ενώ παράλληλα έστειλαν μηνύματα και συμβουλές στις νεότερες αθλήτριες.Η αρχηγός της ομάδας,, συγκίνησε με την προσωπική της κατάθεση, αφιερώνοντας το πρωτάθλημα στον εαυτό της για την πολυετή προσπάθεια επιστροφής, αλλά και σε όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.Παράλληλα, οι δύο πρωταθλήτριες ανέλυσαν τον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, που διεξάγεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.Η συνέντευξη έκλεισε σε πιο χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, με τις Πέννυ Ρόγκα και Μάρα Ράπτη να αποδέχονται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη σε ένα παιχνίδι ταμπού, χαρίζοντας αυθόρμητες και χιουμοριστικές στιγμές.