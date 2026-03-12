“The Crete Trip 2026”: Mε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η μεγαλύτερη συγκέντρωση διεθνών φοιτητών της Ελλάδας

Κλείσιμο

Το πενθήμερο πολιτιστικό ταξίδι θα πραγματοποιηθεί από τιςκαι διοργανώνεται εξ’ ολοκλήρου εθελοντικά από το. Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 1.000 φοιτητές από περισσότερες από 50 χώρες, οι οποίοι σπουδάζουν στην Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότηταςΟι συμμετέχοντες, με τη συνοδεία των εθελοντών του ESN Greece, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική κρητική κουλτούρα μέσα από τη μουσική, τις γεύσεις και την πλούσια ιστορία του νησιού. Το ταξίδι θα ξεκινήσει εντυπωσιακά με το καθιερωμένο “Flag Parade”, μια πολύχρωμη πολυπολιτισμική παρέλαση με τις σημαίες και τα εθνικά χρώματα των συμμετεχόντων, έπειτα από την εναρκτήρια ομιλία του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη.Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη, οι φοιτητές θα επισκεφθούν εμβληματικούς προορισμούς όπως η Κνωσός, η Σητεία και το Βάι, ενώ θα πραγματοποιηθεί Κρητικό Φεστιβάλ, αφιερωμένο στην παραδοσιακή μουσική και τον πολιτισμό του τόπου.Παράλληλα, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Προγράμματος Erasmus+ για την ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θα υλοποιηθούν δράσεις καθαρισμού παραλιών στο Βάι, δεντροφυτεύσεις και άλλες κοινωνικές δράσεις, ενισχύοντας το μήνυμα της ενεργούς και υπεύθυνης νεολαίας.Η ανανέωση του μεγάλου ραντεβού των διεθνών φοιτητών της Ελλάδας, επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την, με την παρουσία τουτηςΣε δήλωσή του, οανέφερε:«Ανανεώνουμε και φέτος το μεγάλο μας ραντεβού. Είμαστε έτοιμοι, για μια ακόμα χρονιά, να υποδεχτούμε στο Ηράκλειο και την Κρήτη τις νέες και τους νέους που συμμετέχουν στο The Crete Trip 2026. Οι εθελοντές του Erasmus Student Network Greece, προετοιμάζονται για να καλωσορίσουν στην Κρήτη τους φοιτητές Erasmus. Να τους παρουσιάσουν τις ομορφιές του τόπου μας και να αποκαλύψουν τα μοναδικά στοιχεία της αυθεντικής Κρήτης. Εμείς, ως Περιφέρεια Κρήτης, με μεγάλη χαρά υποστηρίζουμε και τη φετινή διοργάνωση, γνωρίζοντας πως οι νέες και οι νέοι της Ευρώπης κρατούν τη σκυτάλη στη διαδρομή της Ένωσης για νέα λιμάνια, με πιο ήρεμα νερά και την ίδια στιγμή γράφουν με φωτεινά χρώματα τις σελίδες του μέλλοντος».Από την πλευρά της, ηδήλωσε:«Πρόκειται για την μεγαλύτερη συγκέντρωση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα με την άμεση και έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και αποτελεί έναν ιδιαίτερο θεσμό τόσο για το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus όσο και για τους ίδιους τους διεθνείς φοιτητές της χώρας μας ενώ διαχρονικά έχει βρεθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Οι φοιτητές, θα ταξιδέψουν στο νησί, με τη συνοδεία των εθελοντών του δικτύου ESN Greece, για να γνωρίσουν την περίφημη κρητική κουλτούρα μέσα από την μουσική, τις γεύσεις και ανακαλύπτοντας την πλούσια ιστορία του».Ο Υπεύθυνος της διοργάνωσης,, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, που για 10η χρονιά στηρίζουν στη διεξαγωγή της διεθνούς αυτής νεανικής εκδήλωσης, καθιστώντας έτσι την Περιφέρεια Κρήτης μία διαχρονική σχέση στήριξης, σε μία δράση που κάθε χρόνο ενισχύει την εξωστρέφεια της Ελλάδας και αναδεικνύει την Κρήτη ως κορυφαίο προορισμό πολιτισμού και φιλοξενίας.