Champs Academies Year 3: Campeón & Βασίλης Ξανθόπουλος ενώνονται για να προβάλλουν τις αξίες του σύγχρονου αθλητισμού

Πρεσβευτής της φετινής πρωτοβουλίας είναι ο Βασίλης Ξανθόπουλος, προπονητής καλαθοσφαίρισης και πρώην διεθνής αθλητής με πολυετή παρουσία στη Basket League και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ως point guard διακρίθηκε για την ηγετική του φυσιογνωμία, την υψηλή μπασκετική αντίληψη και το ήθος του, ενώ σήμερα, ως προπονητής της ομάδας του Περιστερίου, υπηρετεί το άθλημα πιο στρατηγικά, μεταφέροντας την εμπειρία και τη φιλοσοφία του στη νέα γενιά.Το βίντεο που δημιουργήθηκε για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος Champs Academies, αλλά και η ίδια η προσωπικότητα του Β. Ξανθόπουλου, αναδεικνύει αξίες όπως ο σεβασμός, η ομαδικότητα, η προσήλωση στον στόχο και η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη – αξίες που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την εταιρική φιλοσοφία και κουλτούρα της Campeón.«Θα χάσεις ευκαιρίες. Θα κάνεις λάθη. Αλλά το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα πρώτος. Χρειάζεται να είσαι πάντα εκεί. Γιατί πρωταθλητές δεν είναι όσοι δεν έπεσαν ποτέ. Αλλά όσοι συνέχισαν.» τονίζει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στο βίντεο, λειτουργώντας ως πρότυπο για τους νεαρούς αθλητές και ενισχύοντας παράλληλα τον αναπτυξιακό και παιδαγωγικό χαρακτήρα του Champs Academies.Η συνεργασία υποστηρίζεται με μια σειρά από δημιουργικά videos και στατικά εικαστικά, υιοθετώντας μια φρέσκια αισθητική που αντανακλά τη δυναμική του προγράμματος και τη σύγχρονη εταιρική επικοινωνία της Campeón.Δείτε το κύριο βίντεο εδώ: