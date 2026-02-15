ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Mega Electrics Α.Ε.Β.Ε για την αδόκητη απώλεια του Γενικού Διευθυντή Δημητρίου Σούλιου
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Mega Electrics Α.Ε.Β.Ε για την αδόκητη απώλεια του Γενικού Διευθυντή Δημητρίου Σούλιου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEGA ELECTRICS AEBE σε έκτακτη συνεδρίασή του μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ο οποίος υπήρξε εκ των ακρογωνιαίων λίθων της, συμβάλλοντας και υπηρετώντας με ακλόνητη πίστη, ήθος και συναίσθημα το όραμα της εταιρείας από την δημιουργία της μέχρι την τελευταία του πνοή

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Mega Electrics Α.Ε.Β.Ε για την αδόκητη απώλεια του Γενικού Διευθυντή Δημητρίου Σούλιου
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει την βαθιά του οδύνη για την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου και συνεργάτη.
2. Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.
3. Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.
4. Να σταλεί Στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία.
5. Να καταθέσει χρήματα εις μνήμην του στον σύλλογο παιδιών με καρκίνο <<ΕΛΠΙΔΑ >>
6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να αναρτηθεί στην σελίδα της Εταιρίας.
Αιωνία του η μνήμη.

Κλείσιμο
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
MEGA ELECTRICS AEBE.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης