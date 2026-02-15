Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Mega Electrics Α.Ε.Β.Ε για την αδόκητη απώλεια του Γενικού Διευθυντή Δημητρίου Σούλιου

Κλείσιμο

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ1. Να εκφράσει την βαθιά του οδύνη για την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου και συνεργάτη.2. Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.3. Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.4. Να σταλεί Στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία.5. Να καταθέσει χρήματα εις μνήμην του στον σύλλογο παιδιών με καρκίνο <<ΕΛΠΙΔΑ >>6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να αναρτηθεί στην σελίδα της Εταιρίας.Αιωνία του η μνήμη.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣMEGA ELECTRICS AEBE.