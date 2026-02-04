Η Utopia+ παρουσιάζει στο θέατρο Coronet την πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου «Ο Ημιυπαίθριος»

Κλείσιμο

Αν όλα αυτά σου φαίνονται άσχετα και υπερβολικά… έχεις δίκιο! Κι όμως, όλα χωράνε στην πρωτότυπη θεατρική κωμωδία-φάρσα.Είναι η πρώτη απόπειρα του Γιώργου Αλκαίου που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό ένα θεατρικό του έργο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για την πρώτη του επαφή με το θέατρο. καθώς ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία ως ηθοποιός το 1989, με τη συμμετοχή του στη σειρά «Έλα στο Φως» της ΕΡΤ2. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στην παράσταση «Αντιγόνη», ως μέλος του Χορού, πλάι στη Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.«Ο Ημιυπαίθριος» είναι μία σύγχρονη νεοελληνική πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα όπου έντεκα ταλαντούχοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και μετατρέπουν το χάος σε γέλιο και την καθημερινότητα σε φάρσα. Με όπλο το σουρεαλιστικό χιούμορ, τις απρόβλεπτες ανατροπές και τις σύγχρονες κοινωνικές αναφορές, η παράσταση φιλοδοξεί να σας μείνει αξέχαστη!Ξεκαρδιστικές καταστάσεις, όπου κανείς δεν είναι αθώος, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε!Και το γέλιο μετατρέπεται στο πιο σοβαρό μέσο προβληματισμού.Γιατί εδώ, ακόμα και το παράλογο… έχει τον λόγο του.«Ο Ημιυπαίθριος»σε κείμενο και διαλόγους του Γιώργου Αλκαίου και του Στράτου Αγιοστρατίτη έρχεται στο Θέατρο Coronet απο 9 Φεβρουαρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη.Κατάλληλο άνω των 18 ετών