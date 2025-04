H Samsung παρουσιάζει τα νέα Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G και Galaxy A26 5G με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης

Κλείσιμο

Η Samsung Electronics Co. Ltd. παρουσιάζει τα Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G και Galaxy A26 5G, τη νέα σειρά Galaxy A με λειτουργίες Galaxy AI. Παράλληλα, τα Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G και Galaxy A26 5G έρχονται εξοπλισμένα με ανθεκτικότητα στη σκόνη και στο γλυκό νερό (έως και 1m και για 30'), καθώς και ισχυρή προστασία ασφαλείας και απορρήτου.«Η νέα σειρά Galaxy A σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην επίτευξη της αποστολής μας για «AI for All», φέρνοντας τις εκπληκτικές εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης των Galaxy σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Mobile eXperience (MX) Business στη Samsung Electronics. «Με αυτές τις εκπληκτικές, νέες δυνατότητες, είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τη δημιουργικότητα μέσα από τη σειρά Galaxy A, διασφαλίζοντας παράλληλα μια ασφαλή, αξιόπιστη και διασκεδαστική εμπειρία στο smartphone».Το Awesome Intelligence αποτελεί μία ολοκληρωμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης για ορισμένες κινητές συσκευές της Samsung. Με την υποστήριξη του One UI7, οι νέες λειτουργίες Awesome Intelligence προσφέρουν εκπληκτικές εμπειρίες αναζήτησης.Ένα από τα αγαπημένα χαρακτηριστικά των χρηστών της σειράς Galaxy A πέρυσι ήταν το, που καθιστά εύκολη την αναζήτηση και την ανακάλυψη μέσα από την οθόνη του κινητού. Με τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις, η λειτουργία αναζήτησης είναι πιο σύγχρονη και διαισθητική – αναγνωρίζοντας αριθμούς τηλεφώνου, emails και διευθύνσεις URL στην οθόνη. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να εκτελούν ενέργειες με ένα μόνο πάτημα.Επιπλέον, η σειρά Galaxy A εξελίσσει12 την εμπειρία της κάμερας, ξεκινώντας με ένα ισχυρό σύστημα τριπλής κάμερας με κύριο φακό 50MP σε όλες τις συσκευές της σειράς. Η μπροστινή κάμερα στα Galaxy A56 5G και Galaxy A36 5G μπορεί να κάνει εγγραφή 10-bit HDR για φωτεινές και ευκρινείς selfies. Το Galaxy A56 5G διαθέτει τεχνολογία κάμερας με υπερευρυγώνιο φακό 12MP, ενώ ολόκληρη η σειρά Galaxy A ενισχύει τη δημιουργικότητα με συναρπαστικούς τρόπους μέσω της «έξυπνης» οπτικής επεξεργασίας.Αποκλειστικά στο Galaxy A56 5G έρχεται η λειτουργία, που διευκολύνει τη λήψη ομαδικής φωτογραφίας, επιλέγοντας και συνδυάζοντας τις καλύτερες εκφράσεις για έως και πέντε άτομα. Είτε κάποιος ανοιγοκλείσει τα μάτια είτε κοιτάξει αλλού, η λειτουργία Best Face διασφαλίζει ότι όλοι φαίνονται καλύτερα. Το Galaxy A56 5G φέρνει, επίσης, βελτιώσεις12 στο, με τη λειτουργία χαμηλού θορύβου στην κάμερα selfie των 12MP και την πρόσθετη υποστήριξη ευρείας κάμερας, για να καταγράφει εκπληκτικό περιεχόμενο σε ρυθμίσεις χαμηλού φωτισμού.Ακόμη, τα Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G και Galaxy A26 5G φέρουν το, που επιτρέπει την αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων ή προσώπων από τις φωτογραφίες τους. Είτε πρόκειται για έναν απροσδόκητο περαστικό είτε για μια σκιά που αποσπά την προσοχή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν χειροκίνητα ή αυτόματα αντικείμενα προς διαγραφή, επιτυγχάνοντας μια καθαρή τελική εικόνα με λίγες μόνο κινήσεις. Επιπλέον, η λειτουργία Filters επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων φίλτρων, εξάγοντας χρώματα και στυλ από υπάρχουσες φωτογραφίες, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εφαρμόσουν ένα εξατομικευμένο εφέ ανάλογα με τη διάθεση και τις προτιμήσεις τους.Με έως και έξι γενιές Android OS και One UI αναβαθμίσεις και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, η σειρά Galaxy A ενισχύει τη μακροζωία του λογισμικού της. Αυτές οι ενημερώσεις προσθέτουν υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής της συσκευής, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν μια ομαλή και αξιόπιστη εμπειρία για τα επόμενα χρόνια.Επιπρόσθετα, τα Galaxy A56 5G και Galaxy A36 5G παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη12 οθόνη που δημιουργήθηκε για υψηλής ποιότητας εμπειρία θέασης. Και οι δύο συσκευές διαθέτουν οθόνη FHD+ Super AMOLED 6,7 ιντσώνμε επίπεδα φωτεινότητας που φτάνουν τα 1200 nits, επιτρέποντας ζωντανή και καθηλωτική ψυχαγωγία. Τα νέα στερεοφωνικά ηχεία χαρίζουν πλούσιο, ισορροπημένο ήχο.Με μπαταρία 5.000 mAh που περιλαμβάνεται σε ολόκληρη τη σειρά, η νέα σειρά Galaxy A έχει σχεδιαστεί για να συμβαδίζει με την καθημερινή ρουτίνα των χρηστών. Το Galaxy A56 5G και το Galaxy A36 5G υποστηρίζουν ισχύ φόρτισης 45W και τεχνολογία Super Fast Charge 2.0, παρέχοντας γρήγορη φόρτιση για εκτεταμένη χρήση. Και τα δύο μοντέλα προσφέρουν επίσης βελτιωμένη12 απόδοση, καθώς το Galaxy A56 5G τροφοδοτείται από το chipset Exynos 1580 και το Galaxy A36 5G διαθέτει την πλατφόρμα φορητών συσκευών Snapdragon® 6 Gen 3. Ένας μεγαλύτερος12 θάλαμος ατμού και στις δύο συσκευές συμβάλλει στη διατήρηση της απόδοσης, διασφαλίζοντας ομαλό παιχνίδι και αναπαραγωγή βίντεο.