Το σχολείο που συμμετείχε σε διαστημικό πείραμα με την εταιρεία Blue Origin του Jeff Bezos

Μετά από επίμονη και δημιουργική προσπάθεια ετών, πριν από λίγες μέρες η Εκπαιδευτική Αναγέννηση , αποτέλεσε τη μόνη συμμετοχή σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διεθνώς που μαζί με 35 άλλες κορυφαίες ερευνητικές ομάδες της NASA, Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, της Ευρώπης και τα αντίστοιχα δικά τους ερευνητικά πειράματα, έφερε εις πέρας ένα εξαιρετικό εγχείρημα προσδίδοντας στους μαθητές πρότυπα αριστείας και διεθνούς εξωστρέφειας. Blue Origin κατασκευάζει επαναχρησιμοποιούμενα διαστημικά οχήματα και πυραύλους με σκοπό την ευρεία επέκταση των εγγύς και πέραν της Γης τεχνολογικών εφαρμογών που απορρέουν από την αεροδιαστημική, ενώ παράλληλα προάγει και τη βασική επιστημονική έρευνα σε διάφορες συνθήκες που αφορούν τη λειτουργία σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας.Κάθε ερευνητική ομάδα έχει στη διάθεσή της μια ειδικά διαμορφωμένη ορθογώνια μικρών διαστάσεων κάψουλα μέσα στην οποία καλείται να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει εν τέλει το πείραμά της στα 100 χλμ. επάνω από την επιφάνεια της Γης, στο διάστημα σε προσομοιωμένο περιβάλλον Σεληνιακής βαρύτητας, μέσα σε μια χρονική διάρκεια περίπου 10 λεπτών.Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025 στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση της διαστημικής αποστολής της Blue Originαπό το κέντρο της στο Texas στις ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχε και το πείραμα της ερευνητικής ομάδας της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης. Η Blue Origin ολοκλήρωσε την 29η αποστολή με το επαναχρησιμοποιούμενο όχημα της New Shepard, προσομοιώνοντας στα 100 χλμ. με τεχνικά ελεγχόμενη περιστροφή στο απόγειο της τροχιάς του με επιτυχία τη σεληνιακή βαρύτητα, δίνοντας στα ενσωματωμένα πειράματα τη δυνατότητα εκεί να ενεργοποιήσουν τις πειραματικές τους διατάξεις για περίπου 10 λεπτά, χρονική διάρκεια που δεν είναι δυνατή στην επιφάνεια της Γης.Από όλα αυτά τα πειράματα θα προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα που θα συμβάλουν ουσιαστικά στις επόμενες επανδρωμένες και μη αποστολές προς τη Σελήνη, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από όλες σχεδόν τις μεγαλύτερες διαστημικές εταιρείες παγκοσμίως και θα πραγματοποιηθούν τα προσεχή χρόνια. Η συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης σε αυτή την ιστορική πτήση της Blue Origin ενθαρρύνθηκε και υποστηρίχθηκε από τον Δρ. Τάκη Παπαδόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό και αποτελεί φυσική συνέχεια προηγούμενων καινοτόμων διαστημικών αποστολών Ελλήνων μαθητών.Την ενσωμάτωση και την προγραμματική διαχείριση της αποστολής επέβλεψε επίσης η Δρ. Ολυμπία Κυριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της OLYMPIASPACE, η οποία εκπροσωπεί τη Blue Origin στην Ευρώπη η οποία ανέφερε τα εξής: «Η ικανότητα του New Shepard να παρέχει περιβάλλον σεληνιακής βαρύτητας είναι μια εξαιρετικά μοναδική και πολύτιμη ικανότητα, καθώς οι ερευνητές θέτουν ως στόχο την επιστροφή στη Σελήνη. Επιτρέπει στους ερευνητές να δοκιμάζουν σεληνιακές τεχνολογίες σε ένα κλάσμα του κόστους, να επαναλαμβάνουν γρήγορα και να δοκιμάζουν ξανά σε σημαντικά συμπιεσμένο χρονικό διάστημα, αλλά επιπλέον πυροδοτεί την περιέργεια των μαθητών Λυκείου για το διάστημα και τους φέρνει πιο κοντά στη Σελήνη».Η ερευνητική ομάδα της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελείται από τους αποφοίτους Θάνο Κοτσόκολο και Τίμο Τρυφωνίδη και από τον Υποδιευθυντή του Λυκείου κύριο Αντώνη Ασημομύτη, τον Διευθυντή του Προγράμματος GCE κύριο Νίκο Αποστολόπουλο και τον IT Director κύριο Δημήτρη Μωραΐτη. Όλα τα μέλη διαθέτουν σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των θετικών επιστημών.Το πείραμα της ερευνητικής ομάδας της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αναμένεται να αποφέρει σημαντικά δεδομένα και συμπεράσματα, τα οποία θα αναλυθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, ενισχύοντας τη σύνδεση της θεωρίας με τα πειραματικά δεδομένα.Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης για την ομαδικότητα, τη δέσμευση, την προσήλωση και τη συνέπεια που έδειξαν κατά την προετοιμασία αυτής της σημαντικής αποστολής, συμβάλλοντας στην πρόοδο της επιστήμης.Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαστημική αποστολή από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=l65LQcL2jUU&t=5s Είναι δυνατό να διατηρήσουμε το βάρος ενός αντικειμένου σταθερό σε σχέση με μια εκτός της Γης επιφάνεια, αντισταθμίζοντας τα μειωμένα επίπεδα βαρύτητας με τη χρήση ηλεκτρομαγνητών, που μπορεί να δημιουργήσουν επιπρόσθετη μαγνητική δύναμη, υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια είναι μεταλλική.Στο πλαίσιο αυτού του πειράματος, τοποθετήθηκε ένας ηλεκτρομαγνήτης σε ένα σώμα μάζας 300g. Με τη βοήθεια ενός μικροεπεξεργαστή, εφαρμόστηκε η κατάλληλη ηλεκτρική τάση στα άκρα του ηλεκτρομαγνήτη ώστε στη μεταλλική επιφάνεια που είχε ενσωματωθεί στην κάψουλα, να διατηρείται σταθερό το βάρος των 300g. Για την πειραματική παρακολούθηση και την καταγραφή δεδομένων ενσωματώθηκε στο πείραμα μας ένας αισθητήρας που κατέγραφε συνεχώς το συνολικό βάρος που ασκείτο στην επιφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος στο διάστημα.Εκπαιδευτική Αναγέννησητ. 22950 29840