Μια μοναδική εμπειρία στη γαλλική πρεσβεία από την L’Oréal Hellas

Σε μια ολοήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στην ομορφιά, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο, η L’Oréal Hellas πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωση της την Τετάρτη 13 Μαΐου, στον εμβληματικό χώρο της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το όραμά της για το μέλλον μέσα από μια πολυδιάστατη εμπειρία αφιερωμένη στους τρεις στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας.Δημοσιογράφοι, content creators και φοιτητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα βρέθηκαν στη Γαλλική Πρεσβεία για μια ξεχωριστή ημέρα εμπειριών και συναντήσεων, που ανέδειξε όχι μόνο τη δυναμική του Ομίλου, αλλά και τον βαθύ δεσμό του με την ελληνική κοινωνία εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.Παράλληλα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, διοργανώθηκε μια ειδική εκδήλωση με καλεσμένους στρατηγικούς συνεργάτες, εκπροσώπους οργανισμών και θεσμικών φορέων, αλλά και ανθρώπους που διαχρονικά αποτελούν μέρος της διαδρομής της L’Oréal Hellas στην Ελλάδα, στην οποία τιμητικό παρών έδωσε οτουΤους προσκεκλημένους καλωσόρισε η, η οποία αναφέρθηκε στη διαδρομή 56 χρόνων της εταιρείας στην Ελλάδα, σε μια πορεία που χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, εξέλιξη και ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία. Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη παρουσία, η L’Oréal Hellas συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η πρώτη προβολή του documentary movie με τίτλο: «», σε σκηνοθεσία του σκηνοθέτη Σεραφείμ Ντούσια. Μέσα από ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό γεμάτο εικόνες, αναμνήσεις και ιστορίες ανθρώπων που αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας της L’Oréal Hellas, η ταινία ανέδειξε τη διαδρομή της L’Oréal Hellas από το 1970 έως σήμερα, φωτίζοντας στιγμές που έχουν συνδεθεί με την καθημερινότητα και τις προσωπικές ιστορίες διαφορετικών γενιών στην Ελλάδα.Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν σε μια βιωματική εμπειρία τριών θεματικών δωματίων, όπου έμπειρα στελέχη της εταιρείας και εκλεκτοί καλεσμένοι παρουσίασαν το όραμα και τη φιλοσοφία πίσω από κάθε πυλώνα.Στον πρώτο θεματικό χώρο, το, παρουσιάστηκε η στρατηγική βιωσιμότητας της L’Oréal Hellas μέσα από το παγκόσμιο πρόγραμμα μετασχηματισμού, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επαναπροσδιορίζει κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της με γνώμονα τον σεβασμό προς τα όρια του πλανήτη.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τιςπου αποτυπώνουν τη δέσμευση της εταιρείας στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένα "" που αφορούν στη διαχείριση της κλιματικής μετάβασης, την προστασία της φύσης και την προώθηση της κυκλικότητας. Η L’Oréal Hellas ηγείται της προσπάθειας για ένα βιώσιμο αύριο, έχοντας ήδη επιτύχει τη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα υλοποιεί τη σταδιακή μετάβαση σε έναν «πράσινο» στόλο αυτοκινήτων και τη βελτιστοποίηση των μεταφορών της για τη δραστική μείωση των εκπομπών Scope 3. Η κυκλική προσέγγιση της εταιρείας επεκτείνεται σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την επαναχρησιμοποίηση υλικών προβολής και χάρτινων κιβωτίων στο Κέντρο Διανομής, έως την καινοτόμο συλλογή βρόχινου νερού στις τοπικές εγκαταστάσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική της εταιρείας για την προώθηση της κυκλικότητας μέσω της πρωτοβουλίας "", η οποία αναδείχθηκε ως ένας κομβικός πυλώνας για τη νέα εποχή της υπεύθυνης ομορφιάς. Μέσα από την ανάπτυξη refill προϊόντων και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών eco-design, η L’Oréal Hellas επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του καταναλωτή με το προϊόν, μετατρέποντας την επαναπλήρωση σε μια καθημερινή, συνειδητή επιλογή. Το "Join the Refill Movement ", δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική λύση για τη μείωση της χρήσης πλαστικού, γυαλιού και αλουμινίου, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας. Ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να διατηρούν την αρχική, πολυτελή συσκευασία των αγαπημένων τους προϊόντων και να την επαναγεμίζουν χρησιμοποιώντας ελαφρύτερες και ευκολότερα ανακυκλώσιμες συσκευασίες, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα και η υψηλή ποιότητα μπορούν να συνυπάρξουν, προσφέροντας μια λύση που είναι φιλικότερη για τον πλανήτη και ταυτόχρονα πιο προσιτή για τον καταναλωτή.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρωτοβουλία δημιουργίας αστικών, ένα πρότυπο πρόγραμμα που επεκτείνεται δυναμικά με την ολοκλήρωση του δεύτερου στον Δήμο Περάματος, αλλά και τη δημιουργία ήδη του τρίτου micro-Forest στον Δήμο Θεσσαλονίκης μέσα στους επόμενους μήνες.Στοη L’Oréal Hellas ανέδειξε τη δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην υπηρεσία της ομορφιάς, παρουσιάζοντας πρωτοποριακές καινοτομίες που συνδυάζουν υψηλή αποτελεσματικότητα, προηγμένη έρευνα και εξατομικευμένη εμπειρία.Με περισσότερους από 4.000 επιστήμονες παγκοσμίως και πάνω από έναν αιώνα επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, ο Όμιλος συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της beauty tech εποχής μέσα από προϊόντα και τεχνολογίες που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία ομορφιάς.Ανάμεσα στις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν ξεχώρισε το νέοπου αξιοποιεί τη δύναμη του Mexoryl 400 — του μοναδικού φίλτρου που προστατεύει από τις ultra-long UVA ακτίνες — σε συνδυασμό με το πρωτοποριακό μόριο Melasyl™, προσφέροντας προηγμένη προστασία ενάντια στις δυσχρωμίες και την υπερμελάγχρωση.Στο επίκεντρο της επιστημονικής καινοτομίας βρέθηκε επίσης η νέα εποχή «longevity beauty», μέσα από την παρουσίαση του εμβληματικού, που αξιοποιούν προηγμένη έρευνα γύρω από τη μακροβιότητα του δέρματος και των μαλλιών, στοχεύοντας όχι μόνο τα ορατά σημάδια γήρανσης αλλά και τους βαθύτερους κυτταρικούς μηχανισμούς που τα προκαλούν.Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το νέο, το πρώτο επαγγελματικό σεσουάρ υπέρυθρης τεχνολογίας της μάρκας, το οποίο συνδυάζει ταχύτερο στέγνωμα, μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και περιορισμένη φθορά της τρίχας, μέσα από μια πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη start-up Zuvi.Η luxury διάσταση της καινοτομίας εκφράστηκε μέσα από τη νέα συλλογήκαι τη σειρά, που επαναπροσδιορίζει το nude makeup μέσα από αισθησιακές υφές, blur-effect τεχνολογία και μια νέα προσέγγιση στο lip artistry.Παράλληλα, ηπαρουσίασε τη νέα, μια νέας γενιάς ενυδατική κρέμα μευφή που συνδυάζει βαθιά ενυδάτωση, λάμψη και αίσθηση φρεσκάδας, ενώ ηπαρουσίασε τη νέα, σχεδιασμένη για εντυπωσιακό όγκο και καμπύλη με διάρκεια έως και 24 ώρες. Μέσα από τα νέα αυτά launches, τα δύο brands επιβεβαίωσαν τη δέσμευση τηςνα προσφέρει υψηλής απόδοσης beauty εμπειρίες για κάθε ανάγκη και κάθε καταναλωτή.Τελευταίος σταθμός της βιωματικής αυτής εμπειρίας ήταν τοένας χώρος αφιερωμένος στον άνθρωπο και στη δύναμη της ομορφιάς να δημιουργεί ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από videos, αφηγήσεις και πρωτοβουλίες των brands του Ομίλου, οι προσκεκλημένοι γνώρισαν δράσεις που εστιάζουν στην ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη, την ψυχική υγεία, την πρόληψη της έμφυλης βίας, αλλά και την υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων που έχουν πραγματική ανάγκη και από τις οποίες ξεχώρισαν:Η πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Ε.Π.Α.Ψ.Υ., εστιάζει στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας των νέων ανθρώπων, συμβάλλοντας στην απενοχοποίηση του άγχους και της κατάθλιψης και ενισχύοντας την πρόσβαση σε ενημέρωση, εργαλεία υποστήριξης και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η παρουσία του, σε συνεργασία με τη W.I.N. Hellas, ενός διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος ενάντια στην παρενόχληση σε δημόσιους χώρους, που στόχο έχει να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει ανθρώπους ώστε να παρεμβαίνουν με ασφάλεια σε περιστατικά παρενόχλησης.Στο ίδιο πλαίσιο κοινωνικής ευαισθητοποίησης, το, επίσης σε συνεργασία με τη W.I.N. Hellas, ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης γύρω από τη συντροφική βία, μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων μιας κακοποιητικής σχέσης και στην ενδυνάμωση των γυναικών.Παράλληλα, ηπαρουσίασε τη συνεργασία της με τη γραμμή «11528 – Δίπλα Σου», στο πλαίσιο του προγράμματοςυποστηρίζοντας έμπρακτα την LGBTQIA+ κοινότητα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για άτομα και οικογένειες που βιώνουν διακρίσεις λόγω ταυτότητας ή έκφρασης φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.παρουσίασε την πρωτοβουλίασε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό All For Blue, μέσα από δράσεις που προωθούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στο πρόγραμμαμία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες πρωτοβουλίες εθελοντισμού του Ομίλου, μέσα από την οποία οι εργαζόμενοι της L’Oréal αφιερώνουν χρόνο και δράσεις προσφοράς προς την κοινωνία και το περιβάλλον, ενισχύοντας έμπρακτα την κουλτούρα αλληλεγγύης και συλλογικής προσφοράς.Στο People Room παρουσιάστηκε ακόμη το ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες στηρίζει και αναδεικνύει Ελληνίδες επιστήμονες, ενθαρρύνοντας τη γυναικεία παρουσία και εξέλιξη στον χώρο της επιστημονικής έρευνας.Ξεχωριστή θέση είχε και η πρωτοβουλία HormonAll της Vichy, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό Women’s Health First και εστιάζει στην ενημέρωση και ενδυνάμωση των γυναικών γύρω από τις ορμονικές μεταβολές και τις διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση στερεοτύπων και στην προώθηση της σωστής ενημέρωσης γύρω από τη γυναικεία υγεία.Η παρουσίαση των κοινωνικών δράσεις της L’Oréal Hellas, συμπληρώθηκαν για μια ακόμη χρονιά με εξέχουσες πρωτοβουλίες για τη στήριξη ογκολογικών ασθενών από τησε συνεργασία με τον Σύλλογο Φλόγα και τον Όμιλο ΑγκαλιάΖΩ, αλλά και την ενίσχυση τουτου Δήμου Αθηναίων από τηνσε συνεργασία με τον Κ.Υ.Α.Δ.Α., που προσφέρει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες φροντίδας, σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.Το όμορφο αυτό οδοιπορικό ολοκληρώθηκε με τους παρευρισκόμενους να γίνονται κομμάτι μιας εμπειρίας που ανέδειξε την καρδιά της L’Oréal Hellas: έναν οργανισμό που εδώ και 56 χρόνια εξελίσσεται μαζί με την ελληνική κοινωνία, παραμένοντας πιστός σε έναν σκοπό — να δημιουργεί την ομορφιά που κινεί τον κόσμο.