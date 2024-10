Το Θέατρο Παλλάς, ανακοινώνει το νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα παραστάσεων του για τη σεζόν 2024-2025

Τελετή Λήξης του 30ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Ωραία μου Κυρία – My fair Lady



Ελεονώρα Ζουγανέλη – Σε άλλα μονοπάτια



Matilda the Musical





Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Τα τραγούδια των άλλων που αγάπησα



Gala Ballet ”Nuit des Grands Étoiles ” Η Νύχτα Των Μεγάλων Αστέρων



Γιάννης Πάριος - Όλη η ζωή μου…



Kenny Barron trio

Ευανθία Ρεμπούτσικα

Νικόδημος καβαρνός – Ο ύμνος της αγάπης



Γιώργος Περρής – The most wonderful time of the year

Αντικριστά με το Γιώργο Θεοφάνους και το Θανάση Πολυκανδριώτη



Γιώργος Χατζηπαύλου – Ο ελέφαντας το δωμάτιο

Όμορφη Πόλη



Ute Lemper - Rendezvouz with Marlene



Ana Carla Maza



Slimane



Carminho



Τα πήρες όλα και έφυγες – Η ζωή του Στράτου Διονυσίου







Johny Logan



Υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Αντώνη Γούναρη, ερμηνεύουν οι:. Guest star ο. Τιμητική συμμετοχή η. Ειδική συμμετοχή ομε τους,Προσκεκλημένοι καλλιτέχνες (κατά ημέρα εμφάνισης):Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την τελετή λήξης τουμε την πανελλήνια πρεμιέρα ενός εκ των κινηματογραφικών γεγονότων της φετινής χρονιάς, τοτου Φεστιβάλ.Από τις, φέρνει ξανά στην Ελλάδα το μιούζικαλ που αγαπήθηκε όσο λίγα παγκοσμίως, σημειώνοντας τεράστια καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία. Τοστην ελληνική του απόδοση, έρχεται στο Θέατρο Παλλάς σε μια υπερπαραγωγή μεΗ παράσταση που υπέγραψε με την ερμηνεία της η Audrey Heyburn στην κινηματογραφική της μορφή, και η Julie Andrews στην θεατρική, έρχεται για, για να μαγέψει, να παρασύρει και να συναρπάσει το κοινό.Στη σκηνή ανεβαίνουν οι:, και με μια πλειάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών, πλάθουν την ιστορία ενός λαϊκού κοριτσιού που «μεταμορφώνεται».Στις, και για μία μοναδική βραδιά, ηανεβαίνει στη σκηνή τουΠαλλάς τραγουδώντας. Η σημαντική αυτή καλλιτέχνης, μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί της σε δρόμους παλιούς για να ανακαλύψουμε κάτι νέο.Λίγο μετά την έναρξη του, άλλο ένα πολυβραβευμένο μιούζικαλ έρχεται στο Θέατρο Παλλάς. Ηφέρνει ξανά στην Ελλάδα το μιούζικαλ “”, την ιστορία του κοριτσιού με το σπάνιο ταλέντο που έχει σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων και βραβείων, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς στοΟι πρωτοεμφανιζόμενες ταλαντούχες ηθοποιοίεπωμίζονται τον δύσκολο ρόλο της Μatilda και με τουςκαι έναν θίασο αποτελούμενο από 40 ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές, παιδιά και ζωντανή ορχήστρα, στο πλάι τους, αποκαλύπτουν γιατί η παράσταση αυτή, όσες φορές και να παρουσιαστεί, δεν θα σταματήσει να είναι ποτέ επίκαιρη και σημαντική. Μια παράσταση για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους που χρειάζεται να θυμηθούν πόσο σημαντικός είναι τελικά ο κόσμος των μικρών.Μία μοναδική μουσική παράσταση, αφιερωμένη σταπαρουσιάζει. Στις, και για, η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνης ερμηνεύει τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το ευρύ κοινό από φωνές άλλων μεγάλων καλλιτεχνών.Με κάθε κομμάτι να έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της, η, υπό την διεύθυνση του μαέστρου και ενορχηστρωτήκαι μια, δημιουργούν ένα πολυδιάστατο, συναισθηματικό μουσικό ταξίδι. Μία συναρπαστική εμπειρία με πρωταγωνιστές την αφοπλιστική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία.Μια μοναδική βραδιά με τους μεγάλους αστέρες του χορού, θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το ελληνικό κοινό. Το, έρχεται στιςκαι ενώνει σπουδαίους χορευτές από τα πιο φημισμένα θέατρα και χορευτικές ομάδες του κόσμου, προσφέροντας αποσπάσματα από τα πιο εμβληματικά έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, καθώς και νέες δημιουργίες που υπογραμμίζουν την καινοτομία του χορού.Η παράστασηκαι ο, έρχονται στογια. Από τις, ο κορυφαίος τραγουδιστής που έχει υμνήσει τον έρωτα όσο κανένας, και με αποσκευές τραγούδια πενήντα έξι χρόνων, μας καλεί να ερωτευτούμε, ονειρευτούμε, νοσταλγήσουμε αλλά και να γλεντήσουμε με τα τραγούδια του. Με συνοδεία ορχήστρας εξαιρετικών μουσικών, ο Γιάννης Πάριος έρχεται για να μας ταξιδέψει σε εποχές αλλιώτικες.Τοδημιουργεί ο πιανίστας θρύλος της jazzγια το κοινό της Ελλάδας στιςΟ master του πιάνου με την απαράμιλλη δεξιότητα και κομψότητα στο παίξιμο, με πάνω από 6 δεκαετίες στην κορυφή της jazz, κι οι εκπληκτικοί μόνιμοι συνεργάτες τουστο κοντραμπάσο καιστα τύμπανα, παρουσιάζουν υλικό από το καινούργιο τους δίσκο κι εντάσσουν την Αθήνα στην Ευρωπαϊκή τους περιοδεία για μία μοναδική παράσταση.Για δύο μοναδικές συναυλίες στιςκαικαι, με τον πάντα πιστό αρωγό της, το μαγικό βιολί της, επιστρέφει στοΟ διεθνώς αναγνωρισμένος αοιδός και βραβευμένος από τηνγια τη προσφορά του στη μουσική,, εμφανίζεται, για πρώτη φορά στο. Στις, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παραστούν σ’ ένα μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός, μια παράσταση γεμάτη ουράνιες ψαλμωδίες, υπό την συνοδεία της πολυμελούςκαθώς και της. Αφηγείται οΛίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 18 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Περρής έρχεται για να μας θυμίσει ότι τα Χριστούγεννα θα είναι για πάντα “Τhe most wonderful time of the year”. Με την συμμετοχή του Ιωάννη Νίκολη και Special Guests τις Puppini Sisters, ο Γιώργος Περρής μας ταξιδεύει σ’ ένα κόσμο μαγικό, αυτό των Χριστουγέννων.συναντά επί σκηνής τονκαιέρχονται στις, για να μας ταξιδέψουν στον κόσμο των μελωδιών, των συναισθημάτων και των τραγουδιών που έχουν σφραγίσει τις στιγμές και τις μνήμες μας.Με συνοδοιπόρους τοντην, τοντον, τηνκαι μια, μας συνεπαίρνουν σ’ ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, γεμάτο αγαπημένες μελωδίες., που μιλά για τους άντρες και τα μοναδικά 15 λεπτά που μπορούν να σκεφτούν καθαρά, τους life coaches, το καλύτερο χρονικό σημείο κάθε σχέσης, όσους σου λένε αριθμούς και ονόματα μετά το φτέρνισμα και για τόσα άλλα, έρχεται στις, για δύο παραστάσεις.Μία από τις εμβληματικότερες παραστάσεις του ελληνικού θεάτρου, παρουσιάζεται από τιςστη σκηνή του. Η παράσταση σταθμός του, η οποία έμελλε να ήταν και η τελευταία παράσταση που τίμησε με την παρουσία του ο αείμνηστος κορυφαίος μουσικοσυνθέτης, μισό και πλέον αιώνα από το πρώτο ανέβασμα της το Καλοκαίρι του 1962, ανεβαίνει ξανά, στη σκηνή του, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Έλληνα,Μέσα από τα ποιητικά κείμενα του, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, και πεζά κείμενα του, η παράσταση πραγματεύεται κυρίαρχα θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ελληνικής κοινωνίας. Τον έρωτα, τη ξενιτιά, τον θάνατος, τη ρωμιοσύνη. Στην παράσταση, ακούγονται τα γνήσια λαϊκά και διαχρονικά τραγούδια του μεγάλου μας συνθέτη που γαλούχησαν γενιές και γενιές - H «Όμορφη πόλη», το «Φεγγάρι μάγια μου ’κανες», το «Της δικαιοσύνης», το «Ένα το χελιδόνι», το «Στρώσε το στρώμα σου» και τόσα άλλα - παρουσιάζοντας έτσι, ένα καθηλωτικό εικαστικό-οπτικοακουστικό θέαμα.Το καστ και η ημερομηνία έναρξης προπώλησης θα ανακοινωθούν σύντομα.δίνει ραντεβού με τηνστη σκηνή τουστιςμε την παράστασητραγουδά τα ωραιότερα τραγούδια τηςκαι διηγείται μερικές μαγευτικές στιγμές της ζωής της, κάποια μύχια μυστικά από τα χρόνια του Βερολινέζικου καμπαρέ, την αγάπη της για τον ποιητή Rilke, τη γερμανική της καταγωγή, την περίπλοκη σχέση της με τη χώρα της και τόσα άλλα ακριβά και ακριβοθώρητα.Aπό τις γειτονιές της Αβάνας στην καρδιά της Αθήνας και στο, καταφθάνει στις. Η, έρχεται για, παρουσιάζοντας μία παράσταση μουσικής πανδαισίας, όπου το κλασικό βιολοντσέλο, σε συνδυασμό με την “ουράνια” φωνή της, δημιουργούν ένα πρωτότυπο και αξεπέραστο μουσικό σύμπαν.Μετά την καθηλωτική εμφάνιση του στην, και την σαγηνευτική φωνή του, o για πολλούς, ουσιαστικός νικητής της φετινής Eurovision,, έρχεται για. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του για το 2025, ο Slimane έρχεται για δύο μοναδικές βραδιές στις 15 και 16 Φεβρουαρίου. Ο σημαντικός αυτός καλλιτέχνης, καταφέρνει να εκφράσει, μέσω της μουσικής του, ό,τι δεν μπορεί να εκφραστεί με λέξεις αλλά και ό,τι δεν μπορεί να μείνει σιωπηλό, καθιστώντας κάθε μουσική του παράσταση ένα συνονθύλευμα δύναμης, ευαισθησίας και αγάπης., έρχεται στιςγια μια μοναδική βραδιά, μυώντας μας στον κόσμο της. Έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως τους, τοναλλά και τονστην ταινία “Poor Things”, η Carminho έρχεται για να παρουσιάσει τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «Portuguesa», αλλά και άλλα διάσημα τραγούδια από την σημαντική πορεία της.Τη μυθιστορηματική και δαιδαλώδη ζωή του Στράτου Διονυσίου αναλαμβάνει να παρουσιάσει ο πολυτάλαντος σκηνοθέτης, σε μία παράσταση κατάδυση στις κυριότερες στιγμές της τραγουδιστικής και κοσμικής του ζωής.Ακούγονται τα ωραιότερα λαϊκά του τραγούδια, εμβληματικά ζεμπέκικα, ζωντανά επί σκηνής, λαϊκά τραγούδια που γέμιζαν ασφυκτικά τα κέντρα, όπου και εάν εμφανιζόταν.Τραγουδούν εναλλάξ live, τα παιδιά του Στράτου Διονυσίου,Σολίστ στο μπουζούκι της ζωντανής ορχήστρας οΗ δραματουργική επεξεργασία του κειμένου ανήκει στον, τα σκηνικά στο Γιώργο Γαβαλά και τα κοστούμια στην Αλεξία Θεοδωράκη.Ο βασικός πρωταγωνιστικός ρόλος ενσάρκωσης του αείμνηστου τραγουδιστή αφήνεται στο ταλέντο τουΚοντά του – ήρωες της ζωής του Στράτου, η, ο Μιχάλης Αλικάκoς, Χρύσα Κλούβα, Δημήτρης Μαχαίρας και ένας θίασος αποτελούμενος από 15 ηθοποιούς.Από τις 12 ΜαρτίουΟ τραγουδιστής που σφράγισε με τη φωνή του τον διαγωνισμό της, έρχεται γιαστις. Ο καλλιτέχνης με τις, και που δεν σταματά ποτέ να δημιουργεί καινούργια πράγματα, έρχεται παρουσιάζοντας μας τις θρυλικές επιτυχίες του - Hold me now” και “What’s another year” - αλλά και τα καινούργια του τραγούδια.Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παραπάνω θεάματα,από τα όσα θα παρουσιαστούν στοτην. Περισσότερες θεατρικές, μουσικές αλλά και χορευτικές παραστάσεις, όπως και άλλες σημαντικές δράσεις, έρχονται σύντομα στο Θέατρο Παλλάς επισφραγίζοντας έτσι την ποικιλομορφία της τρέχουσα καλλιτεχνική σεζόν του Θεάτρου.Περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις και την προπώληση εισιτηρίων στο pallastheater.com Το Θέατρο Παλλάς, δημιουργεί για τους φίλους του τη νέα loyalty card,, χτίζοντας το μεγαλύτερο club προνομίων και εκπτώσεων.Ανταποκρινόμενο στη διαρκή στήριξη, την αγάπη και την συμμετοχή του κοινού, το Θέατρο Παλλάς, προσφέρει τώρα την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τα θεάματα και τις εκδηλώσεις του Θεάτρου με ειδικά οφέλη και σημαντικές εκπτώσεις.Οι κάτοχοι της κάρτας αποκτούν,, δυνατότητα προκράτησης εισιτηρίων πριν την έναρξη πώλησης τους στο ευρύ κοινό, προτεραιότητα σε λίστες αναμονής για sold out εκδηλώσεις και παραστάσεις, αποκλειστική εξυπηρέτηση μέσω email και τηλεφώνου, “Meet and Greet” συνάντηση με αγαπημένους καλλιτέχνες και ηλεκτρονική ενημέρωση για όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Θεάτρου Παλλάς πριν γίνουν επίσημα γνωστές.Παράλληλα,που αποτελείται απόδιάσημα εστιατόρια της πόλης, designer stores, κοσμηματοπωλεία, καταστήματα πώλησης ειδών σπιτιού και κέντρα ομορφιάς και υγείας!Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια και την αγορά της κάρτας μπορείτε να βρείτε εδώ