Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες επιλέγουν για μία ακόμη φορά τη Theon Sensors

Η συνολική αξία της παραγγελίας φτάνει τα, η διάρκεια της σύμβασης είναι 5 έτη και η THEON SENSORS θα είναι ο υποκατασκευαστής της Elbit Systems of America (Elbit America) για τη συγκεκριμένη παραγγελία. Πρόκειται για τη δεύτερη παραγγελία που λαμβάνει η ελληνική εταιρία από το 2019 από το Σώμα των Αμερικανών Πεζοναυτών, ενδεικτικό της μεγάλης εμπιστοσύνης στην ελληνική εταιρία. Τη χρονιά εκείνη η THEON SENSORS σε συνεργασία με την Elbit America είχε υπογράψει σύμβαση με τους Αμερικανούς Πεζοναύτες για την προμήθεια σημαντικού αριθμού δικυάλων νυχτερινής όρασης τύπου NYX συνολικής αξίας 249 εκατ. Δολαρίων μετά από διαγωνισμό.Πιο συγκεκριμένα, και όπως σήμερα ανακοίνωσε η εταιρία:αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψουςγια την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG), ως αποκλειστικός υποκατασκευαστής της Elbit America, πρόκειται να προμηθεύσει τον αμερικανό συνεργάτη της με τοσε μορφή Semi Knock Down Kit, όπου η τελική συναρμολόγηση, παραγωγή και διάθεση του προϊόντος θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Elbit America στο. Επιπλέον, η ΤΗΕΟΝ SENSORS θα παρέχει ανταλλακτικά νυχτερινής όρασης, υλικοτεχνική υποστήριξη και θα πραγματοποιεί επισκευές συστημάτων καθ 'όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.Σχεδιασμένο με τεχνολογία κατάλληλη για εστίαση σε κοντινές αποστάσεις και με ενσωματωμένο υπέρυθρο (IR) φωτισμό, το δίκυαλο νυχτερινής όρασης ΝΥΧ προσφέρει τακτικό πλεονέκτημα σε σενάρια μάχης με χαμηλές ή σχεδόν μηδενικές συνθήκες φωτισμού, παρέχοντας αναβαθμισμένη επιχειρησιακή απόδοση και επίγνωση της κατάστασης.Η σύμβαση ανατίθεται από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (βλ. αντίστοιχη ανακοίνωση (> U.S. Department of Defense > Contract ). Για την πρώτη παραγγελία παράδοσης, βάσει σύμβασης, θα δεσμευτεί συνολικό ποσό 126,8 εκατ. δολαρίων.Η THEON SENSORS συνεργάζεται με την Elbit America (πρώην Harris Night Vision) από το, όταν το δίκυαλο νυχτερινής όρασης NYX προσφέρθηκε τότε ως Semi Knock Down Kit ώστε να συναρμολογηθεί από την Elbit America και να παραδοθεί στο Υπουργείο Άμυνας και το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ με την εμπορική ονομασία. Στη συνέχεια, λόγω της υψηλής ποιότητας του δίκυαλου νυχτερινή όρασης, η Εlbit America με υποκατασκευαστή τη ΤΗΕΟΝ SENSORS ανέλαβαν από το 2019 πενταετές IDIQ πρόγραμμα ύψουςαπό το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ για το πρόγραμμα SBNVG I και το σύστημα έχει κωδικοποιηθεί με την ονομασία ΑΝ/PVS-31D.