Σίδηρος: 5 έξυπνοι τρόποι για καλύτερη απορρόφηση από τις τροφές – Χωρίς παραπάνω κρέας

Το λεμόνι, το μαγείρεμα των λαχανικών και η ώρα που πίνουμε καφέ ή τσάι μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση του σιδήρου - Τι εξηγούν οι ειδικοί της διατροφής