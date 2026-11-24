Σίδηρος: 5 έξυπνοι τρόποι για καλύτερη απορρόφηση από τις τροφές – Χωρίς παραπάνω κρέας
Σίδηρος: 5 έξυπνοι τρόποι για καλύτερη απορρόφηση από τις τροφές – Χωρίς παραπάνω κρέας
Το λεμόνι, το μαγείρεμα των λαχανικών και η ώρα που πίνουμε καφέ ή τσάι μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση του σιδήρου - Τι εξηγούν οι ειδικοί της διατροφής
Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης που μεταφέρει οξυγόνο σχεδόν σε ολόκληρο το σώμα. Ωστόσο, η επαρκής πρόσληψή του δεν εξαρτάται μόνο από τις τροφές που επιλέγουμε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο τις μαγειρεύουμε και τις συνδυάζουμε.
Η έλλειψη σιδήρου αποτελεί τη συχνότερη διατροφική ανεπάρκεια παγκοσμίως, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα παιδιά και τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η κόπωση, η αδυναμία και η δύσπνοια είναι ορισμένα από τα συμπτώματα που μπορεί να την υποδηλώνουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έλλειψη σιδήρου αποτελεί τη συχνότερη διατροφική ανεπάρκεια παγκοσμίως, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα παιδιά και τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η κόπωση, η αδυναμία και η δύσπνοια είναι ορισμένα από τα συμπτώματα που μπορεί να την υποδηλώνουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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