Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Ηλιούπολης
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Ηλιούπολη

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Ηλιούπολης

Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των συρμών – Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Ηλιούπολης
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 35χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη», στο ρεύμα προς Ανθούπολη, το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:10, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 35χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Εξαιτίας του περιστατικού, οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται σε δύο ξεχωριστά τμήματα.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από την Ανθούπολη έως τον Άγιο Δημήτριο και από την Αργυρούπολη έως το Ελληνικό.
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