Από τον Μόγιες στον Κάρικ, η προπονητική αστάθεια που έγινε συνήθεια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Από τον Μόγιες στον Κάρικ, η προπονητική αστάθεια που έγινε συνήθεια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ούτε ο Μάικλ Κάρικ κατάφερε να μακροημερεύσει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά το τέλος της σπουδαίας εποχής του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Η αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2013 σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τους «κόκκινους διαβόλους». Περισσότερο από 13 χρόνια αργότερα, η σκιά του Σκωτσέζου τεχνικού εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το «Ολντ Τράφορντ», με τον σύλλογο να αναζητά ακόμη τη σταθερότητα και τον άνθρωπο που θα μπορέσει να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στις δύο εποχές. Ο Φέργκιουσον παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Μ. Γιουνάιτεντ για 9.733 ημέρες, από τον Νοέμβριο του 1986 μέχρι τον Μάιο του 2013. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε 13 πρωταθλήματα Αγγλίας, δύο Champions League και συνολικά 38 τρόπαια, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες δυναστείες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Από τη στιγμή που αποχώρησε, όμως, η εικόνα άλλαξε αισθητά. Πρώτος διάδοχός του ήταν ο Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος ανέλαβε το δύσκολο έργο της συνέχειας, αλλά παρέμεινε στον πάγκο μόλις 295 ημέρες. Ακολούθησε ο Λουίς Φαν Χάαλ, με θητεία περίπου 679 ημερών, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο έμεινε για 900 ημέρες, κατακτώντας το Europa League, το League Cup και το Community Shield.
Στη συνέχεια, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτέλεσε τον μακροβιότερο προπονητή της μετά Φέργκιουσον εποχής, με συνολική παρουσία που ξεπέρασε τις 1.000 ημέρες, εάν συνυπολογιστεί και η αρχική του περίοδος ως υπηρεσιακού τεχνικού.
Η συνέχεια δεν έφερε την πολυπόθητη σταθερότητα. Ο Έρικ Τεν Χαγκ παρέμεινε για περίπου 850 ημέρες, κατακτώντας δύο εγχώρια κύπελλα, ενώ ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026, έπειτα από περίπου 420 ημέρες στον πάγκο.
Στο μεταξύ, από το Μάντσεστερ πέρασαν και προσωρινοί προπονητές, όπως ο Ράιαν Γκιγκς, ο Ραλφ Ράνγκνικ, ο Ρουντ φαν Νίστελροϊ και ο Ντάρεν Φλέτσερ. Και κάπου εδώ βρίσκεται το όνομα του Μάικλ Κάρικ.
Ο Άγγλος επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2026, αρχικά ως υπηρεσιακός τεχνικός, καταφέρνοντας να οδηγήσει τη Γιουνάιτεντ στην τρίτη θέση της Premier League και να εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Champions League. Η επιτυχημένη πορεία της ομάδας του εξασφάλισε τον Μάιο το χρίσμα του μόνιμου προπονητή, με συμβόλαιο μέχρι το 2028.
Ωστόσο, η δεύτερη θητεία του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να τον απομακρύνει, έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη νέα σεζόν, με μόλις μία νίκη στα πρώτα δέκα παιχνίδια της Premier League.
Έτσι, ο Κάρικ αποχώρησε έχοντας συμπληρώσει μόλις 174 ημέρες ως μόνιμος προπονητής της ομάδας, ενώ η συνολική παρουσία του στον πάγκο, μαζί με το διάστημα που είχε υπηρεσιακό ρόλο, έφτασε τις 303 ημέρες.
Η περίπτωσή του αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν όσοι αναλαμβάνουν να διαχειριστούν την κληρονομιά του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο «Ολντ Τράφορντ».
Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στις δύο εποχές. Ο Φέργκιουσον παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Μ. Γιουνάιτεντ για 9.733 ημέρες, από τον Νοέμβριο του 1986 μέχρι τον Μάιο του 2013. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε 13 πρωταθλήματα Αγγλίας, δύο Champions League και συνολικά 38 τρόπαια, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες δυναστείες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Michael Carrick’s reign as permanent Manchester United manager was one of the shortest in the post-Alex Ferguson era 👔 https://t.co/QVdkuexsmM— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 12, 2026
Από τη στιγμή που αποχώρησε, όμως, η εικόνα άλλαξε αισθητά. Πρώτος διάδοχός του ήταν ο Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος ανέλαβε το δύσκολο έργο της συνέχειας, αλλά παρέμεινε στον πάγκο μόλις 295 ημέρες. Ακολούθησε ο Λουίς Φαν Χάαλ, με θητεία περίπου 679 ημερών, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο έμεινε για 900 ημέρες, κατακτώντας το Europa League, το League Cup και το Community Shield.
Στη συνέχεια, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτέλεσε τον μακροβιότερο προπονητή της μετά Φέργκιουσον εποχής, με συνολική παρουσία που ξεπέρασε τις 1.000 ημέρες, εάν συνυπολογιστεί και η αρχική του περίοδος ως υπηρεσιακού τεχνικού.
Η συνέχεια δεν έφερε την πολυπόθητη σταθερότητα. Ο Έρικ Τεν Χαγκ παρέμεινε για περίπου 850 ημέρες, κατακτώντας δύο εγχώρια κύπελλα, ενώ ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026, έπειτα από περίπου 420 ημέρες στον πάγκο.
Στο μεταξύ, από το Μάντσεστερ πέρασαν και προσωρινοί προπονητές, όπως ο Ράιαν Γκιγκς, ο Ραλφ Ράνγκνικ, ο Ρουντ φαν Νίστελροϊ και ο Ντάρεν Φλέτσερ. Και κάπου εδώ βρίσκεται το όνομα του Μάικλ Κάρικ.
Ο Άγγλος επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2026, αρχικά ως υπηρεσιακός τεχνικός, καταφέρνοντας να οδηγήσει τη Γιουνάιτεντ στην τρίτη θέση της Premier League και να εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Champions League. Η επιτυχημένη πορεία της ομάδας του εξασφάλισε τον Μάιο το χρίσμα του μόνιμου προπονητή, με συμβόλαιο μέχρι το 2028.
Ωστόσο, η δεύτερη θητεία του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να τον απομακρύνει, έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη νέα σεζόν, με μόλις μία νίκη στα πρώτα δέκα παιχνίδια της Premier League.
Έτσι, ο Κάρικ αποχώρησε έχοντας συμπληρώσει μόλις 174 ημέρες ως μόνιμος προπονητής της ομάδας, ενώ η συνολική παρουσία του στον πάγκο, μαζί με το διάστημα που είχε υπηρεσιακό ρόλο, έφτασε τις 303 ημέρες.
Η περίπτωσή του αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν όσοι αναλαμβάνουν να διαχειριστούν την κληρονομιά του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο «Ολντ Τράφορντ».
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