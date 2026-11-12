Bαγγέλης Σερίφης για Γιώργο Περρή: Δεν τον ξέρω, δεν τον παρακολουθώ, πατάει αλλού στο πεντάγραμμο

Στη συνέχεια, ο Βαγγέλης Σερίφης εξήγησε, ότι θεωρεί τη Eurovision έναν θεσμό με ιδιαίτερο κοινό, ο οποίος κατά την άποψή του σπάνια λειτουργεί ως αφετηρία για μια ευρύτερη μουσική καριέρα. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως ο ίδιος δεν εντυπωσιάζεται συχνά μουσικά από τους καλλιτέχνες που αναδεικνύονται μέσα από τον διαγωνισμό.

Όπως είπε: «Η γνώμη μου για τον θεσμό αυτό είναι ότι είναι ένας θεσμός πάρα πολύ καλτ και ότι έχει ιδιαίτερο κοινό και πάρα πολύ σπάνια, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, καλλιτέχνες οι οποίοι μεγαλουργούν σε αυτόν τον θεσμό μπορούν και κάνουν καριέρα παραέξω στη δισκογραφία τους. Στην Ελλάδα και κυρίως στα Μέσα Ενημέρωσης τον έχουν πάρα πολύ ψηλά τον θεσμό. Εμένα προσωπικά πολύ σπάνια ένας καλλιτέχνης ο οποίος θα αναδειχθεί από αυτόν τον θεσμό, θα μου τραβήξει το αυτί μουσικά».

Σε ερώτηση για το εάν θα αναλάμβανε να γράψει τραγούδι για τη σύζυγό του, Κατερίνα Στικούδη ή να συμβάλει στην προετοιμασία της, εφόσον εκείνη αποφάσιζε να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, ο ίδιος εξήγησε γιατί δεν θεωρεί ότι μια τέτοια συμμετοχή θα είχε νόημα για την πορεία της:

«Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Eurovision δεν είναι “γεια σας, ήρθα κι εγώ”. Θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει μια μεγάλη καριέρα, όπως έχει η Κατερίνα, που είναι τώρα 20 χρόνια στον χώρο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναμειγνύεται σε διαδικασίες διαγωνιστικές, σε έναν καλλιτέχνη ο οποίος ξεκινάει τώρα μόνο καλό μπορούν να του κάνει».