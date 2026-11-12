Στα δίχτυα του ελληνικού FBI εγκληματική οργάνωση που διακινούσε λαθραία τσιγάρα - Πάνω από 3 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

Σημειώνεται ότι στην περιοχή του Αγιονερίου Κιλκίς βρέθηκε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον οποίο είχε γίνει το παράπονο για την υποχρέωση να έχει pos το καφενείο και εκείνος είχε απαντήσει ότι η κυβέρνηση κυνηγάει τα μεγάλα ψάρια.

Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο 50χρονων είχε αναλάβει συστηματικά, σχεδόν σε καθημερινή βάση, την παράδοση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στη λιανική πώληση, καθώς και την είσπραξη χρηματικών ποσών από τις πωληθείσες ποσότητες.στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προμηθεύονταν λαθραία τσιγάρα από τον συγκεκριμένο 50χρονο.-1.086- χαρτοκιβώτια λαθραίων καπνικών προϊόντων, που περιείχαν -500- πακέτα των -20- τσιγάρων έκαστο, δηλαδή -543.000- πακέτα που περιείχαν -10.860.000- τεμάχια τσιγάρων,-20.128- συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους άνω του -1- τόνου λαθραίου καπνού (-1.006- κιλά καπνός),-71- ρολόγια, από τα οποία ορισμένα πολυτελή,φορτηγό όχημα (τράκτορας με επικαθήμενο),Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς καιτο χρηματικό ποσό των -15.000- ευρώ.