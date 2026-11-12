Εμμηνόπαυση: Νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
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Εμμηνόπαυση Ορμονική Θεραπεία

Εμμηνόπαυση: Νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων

Στο επίκεντρο η εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, η ποιότητα ζωής και η ανάγκη να πάψει η εμμηνόπαυση να αποτελεί θέμα ταμπού

Εμμηνόπαυση: Νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης με βάση την ομιλία της στο πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης

Λίγες εβδομάδες μετά την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης, που τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου, η υγεία και η ποιότητα ζωής των γυναικών έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, με αφορμή τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) για την αντιμετώπιση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο τεύχος Νοεμβρίου 2026 του Obstetrics & Gynecology.

Οι νέες οδηγίες αναδεικνύουν τη σημασία της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των συμπτωμάτων, όπως οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, οι διαταραχές του ύπνου και της διάθεσης, που συχνά επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των γυναικών.

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ygeiamou.gr team
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