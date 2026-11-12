Εμμηνόπαυση: Νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων

Στο επίκεντρο η εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, η ποιότητα ζωής και η ανάγκη να πάψει η εμμηνόπαυση να αποτελεί θέμα ταμπού