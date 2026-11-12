Καρκίνος πνεύμονα: 5 θεραπευτικές εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα
Καρκίνος πνεύμονα: 5 θεραπευτικές εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα
Ο Νοέμβριος είναι Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα - Τι επισημαίνουν η κυρία Μαρία Καπαρέλου και ο κ. Θάνος Δημόπουλος για τις σημαντικότερες ερευνητικές εξελίξεις
Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, καθώς αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Ωστόσο, η σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση, τη μοριακή βιολογία και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών αλλάζει σταδιακά την πορεία της νόσου. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO 2026), που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, ανέδειξαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στον μη μικροκυτταρικό όσο και στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, με νέα θεραπευτικά σχήματα που παρατείνουν την επιβίωση και δημιουργούν ουσιαστική ελπίδα για τους ασθενείς.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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