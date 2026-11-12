Καρκίνος πνεύμονα: 5 θεραπευτικές εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Ο Νοέμβριος είναι Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα - Τι επισημαίνουν η κυρία Μαρία Καπαρέλου και ο κ. Θάνος Δημόπουλος για τις σημαντικότερες ερευνητικές εξελίξεις