Διάκριση για τον Γιώργο Πιτσιλή και τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ στο συνέδριο του IIA Greece

Τιμητική βράβευση του διοικητή της ΑΑΔΕ για τη διαρκή στήριξή του στον θεσμό του εσωτερικού ελέγχου - Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ είναι η πρώτη μονάδα του ελληνικού Δημοσίου που αξιολογήθηκε επιτυχώς με βάση τα διεθνή πρότυπα του IIA