Έρχονται νέοι εμβολιασμοί στα φαρμακεία και ψηφιακά εργαλεία – Τι ανακοινώθηκε στην ημερίδα του ygeiamou

Με σκοπό την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης αναμένονται επικαιροποιημένες συστάσεις εμβολιασμών, ψηφιακά εργαλεία υπενθύμισης και διεύρυνση των εμβολιασμών σε φαρμακεία και παιδιατρικά ιατρεία, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην 5ην Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr