Το παιδί έρχεται στο κρεβάτι σας τη νύχτα; Πότε η συμπεριφορά του «κρύβει» άγχος
Το παιδί έρχεται στο κρεβάτι σας τη νύχτα; Πότε η συμπεριφορά του «κρύβει» άγχος
Το να κοιμάται ένα παιδί με τους γονείς του δεν φαίνεται από μόνο του να επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς σύμφωνα με μια ψυχολόγο
Ένα παιδί ξυπνά μέσα στη νύχτα και ζητά να κοιμηθεί στο κρεβάτι των γονιών του. Πρόκειται για μια εικόνα αρκετά γνώριμη σε πολλές οικογένειες, ιδιαίτερα έπειτα από έναν εφιάλτη, μια περίοδο έντονων φόβων ή κάποια αλλαγή στην καθημερινότητα. Πρέπει όμως αυτή η συμπεριφορά να ανησυχήσει τους γονείς σχετικά με την ψυχική του υγεία;
Η Δρ. Ayten Bilgin, Λέκτορας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Essex, επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μέσα από μια σειρά ερευνών που παρουσιάζει σε άρθρο της στο Psychology Today.s
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Δρ. Ayten Bilgin, Λέκτορας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Essex, επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μέσα από μια σειρά ερευνών που παρουσιάζει σε άρθρο της στο Psychology Today.s
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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