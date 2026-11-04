Το παιδί έρχεται στο κρεβάτι σας τη νύχτα; Πότε η συμπεριφορά του «κρύβει» άγχος

Το να κοιμάται ένα παιδί με τους γονείς του δεν φαίνεται από μόνο του να επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς σύμφωνα με μια ψυχολόγο