Χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα μένει 1 στους 5 πολίτες της Ελλάδας – Έρευνα ΟΟΣΑ
Χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα μένει 1 στους 5 πολίτες της Ελλάδας – Έρευνα ΟΟΣΑ
Πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ αναδεικνύει τις σημαντικές αδυναμίες του ελληνικού συστήματος υγείας, καθώς ένας στους πέντε πολίτες αδυνατεί να εξασφαλίσει ιατρική περίθαλψη, ενώ παραμένει υψηλή η οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών
Ένας στους πέντε πολίτες που χρειάζονται ιατρική φροντίδα στη χώρα μας δεν καταφέρνει να τη λάβει, με το ποσοστό των ακάλυπτων αναγκών ιατρικής περίθαλψης να είναι υψηλό. Παράλληλα, η οικονομική συμμετοχή των νοικοκυριών στην κάλυψη των δαπανών νοσηλείας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Επίσης, αν και η χώρα διαθέτει υψηλή αναλογία ιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό της, ο αριθμός των νοσηλευτών υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Τα παραπάνω ευρήματα περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση «Health at a Glance: Europe 2026», η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μελέτη εξετάζει την κατάσταση των συστημάτων υγείας σε 40 ευρωπαϊκές χώρες, εστιάζοντας στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη δημογραφική γήρανση, την ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού και την αυξανόμενη ανάγκη χρηματοδότησης των υπηρεσιών περίθαλψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα παραπάνω ευρήματα περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση «Health at a Glance: Europe 2026», η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μελέτη εξετάζει την κατάσταση των συστημάτων υγείας σε 40 ευρωπαϊκές χώρες, εστιάζοντας στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη δημογραφική γήρανση, την ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού και την αυξανόμενη ανάγκη χρηματοδότησης των υπηρεσιών περίθαλψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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