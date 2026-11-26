Χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα μένει 1 στους 5 πολίτες της Ελλάδας – Έρευνα ΟΟΣΑ

Πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ αναδεικνύει τις σημαντικές αδυναμίες του ελληνικού συστήματος υγείας, καθώς ένας στους πέντε πολίτες αδυνατεί να εξασφαλίσει ιατρική περίθαλψη, ενώ παραμένει υψηλή η οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών