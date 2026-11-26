Στα 7,8 δισ. ευρώ η δαπάνη στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας – Πώς διαμορφώνεται η αγορά στην Ελλάδα
Στα 7,8 δισ. ευρώ η δαπάνη στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας – Πώς διαμορφώνεται η αγορά στην Ελλάδα
Με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5% την τελευταία δεκαετία, η αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας προσελκύει εγχώριους και ξένους επενδυτές – Τι αποκαλύπτει η νέα κλαδική μελέτη της ICAP CRIF για τις κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις προοπτικές του κλάδου
Ο ιδιωτικός τομέας της υγείας στη χώρα μας, απασχολεί άμεσα σήμερα περισσότερους από 25.000 εργαζομένους, συντηρεί περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας μέσω έμμεσων συνεργασιών, επενδύοντας συνεχώς στη βιώσιμη ανάπτυξη με νέες υποδομές, καινούργια ιατρικά πρωτόκολλα και νέες τεχνολογίες. Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος κινήθηκε με ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Προβλήματα όπως η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού, οι μείωση των γεννήσεων, η αύξηση των χρόνιων παθήσεων, οι μειωμένοι δημόσιοι πόροι, η μειωμένη ρευστότητα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ΕΟΠΥΥ, το Rebate και το Clawback, η άνοδος του πληθωρισμού, αποτέλεσαν και αποτελούν προκλήσεις για τον κλάδο.
Με βάση τα κύρια συμπεράσματα της Κλαδικής Μελέτης της ICAP CRIF, ο συγκεκριμένος κλάδος έδειξε τα τελευταία χρόνια σημαντική κινητικότητα μέσω της ανακοίνωσης και υλοποίησης σημαντικών συμφωνιών για εξαγορές εταιρειών, παραμένοντας ελκυστικός επιχειρηματικά, καθώς πέραν της συγκέντρωσης δυνάμεων, έντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους παίκτες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με βάση τα κύρια συμπεράσματα της Κλαδικής Μελέτης της ICAP CRIF, ο συγκεκριμένος κλάδος έδειξε τα τελευταία χρόνια σημαντική κινητικότητα μέσω της ανακοίνωσης και υλοποίησης σημαντικών συμφωνιών για εξαγορές εταιρειών, παραμένοντας ελκυστικός επιχειρηματικά, καθώς πέραν της συγκέντρωσης δυνάμεων, έντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους παίκτες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα