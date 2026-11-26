Στα 7,8 δισ. ευρώ η δαπάνη στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας – Πώς διαμορφώνεται η αγορά στην Ελλάδα

Με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5% την τελευταία δεκαετία, η αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας προσελκύει εγχώριους και ξένους επενδυτές – Τι αποκαλύπτει η νέα κλαδική μελέτη της ICAP CRIF για τις κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις προοπτικές του κλάδου