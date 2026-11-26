*Γράφει ο κ. Κώστας Νταλούκας, παιδίατρος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων



«Γιατρέ το παιδί βήχει. Ένα σιροπάκι για τον βήχα θέλουμε να μας δώσετε». Πρόκειται για μία από τις συχνότερες απαιτήσεις των γονέων στην καθημερινή παιδιατρική πράξη, η οποία στηρίζεται στην εσφαλμένη αντίληψη ότι ο βήχας είναι μια κατάσταση που πρέπει οπωσδήποτε να κατασταλεί φαρμακευτικά.



Ο βήχας, όμως, αποτελεί έναν σημαντικό προστατευτικό μηχανισμό του αναπνευστικού συστήματος, ο οποίος συμβάλλει στην απομάκρυνση των εκκρίσεων, των ξένων σωμάτων και των ερεθιστικών ουσιών από τους αεραγωγούς.



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