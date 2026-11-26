Δωρεάν εξετάσεις από τον ΕΟΔΥ για τα σεξουαλικά νοσήματα – Ενημερωθείτε
Δωρεάν εξετάσεις από τον ΕΟΔΥ για τα σεξουαλικά νοσήματα – Ενημερωθείτε
Ο ΕΟΔΥ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα, με δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις για τον ιό HIV, τις ηπατίτιδες και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνεχίζοντας την υλοποίηση παρεμβάσεων στην Κοινότητα για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, στο πλαίσιο της φθινοπωρινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης 2026 και της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ανώνυμου ελέγχου με τη μέθοδο της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για τον HIV, τις Ηπατίτιδες B & C και άλλα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ).
Μορφή Παρέμβασης:
1. Παρουσία Κινητής Μονάδας εξέτασης του ΕΟΔΥ, όπου κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre-information and post-counseling).
2. Ενημέρωση της Κοινότητας (stand, street action) με διανομή προφυλακτικών και ενημερωτικού έντυπου υλικού του ΕΟΔΥ για τα ΣΜΝ σε κεντρικά σημεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μορφή Παρέμβασης:
1. Παρουσία Κινητής Μονάδας εξέτασης του ΕΟΔΥ, όπου κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre-information and post-counseling).
2. Ενημέρωση της Κοινότητας (stand, street action) με διανομή προφυλακτικών και ενημερωτικού έντυπου υλικού του ΕΟΔΥ για τα ΣΜΝ σε κεντρικά σημεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα