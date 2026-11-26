Δωρεάν εξετάσεις από τον ΕΟΔΥ για τα σεξουαλικά νοσήματα – Ενημερωθείτε

Ο ΕΟΔΥ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα, με δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις για τον ιό HIV, τις ηπατίτιδες και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα